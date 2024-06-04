РСПП и Минфин разошлись по поводу максимального размера инвествычета

Крупный бизнес предложил механизм скидок по налогу на прибыль за произведенные инвестиции. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выдвинул инициативу уплачивать только половину налога на ту часть прибыли, которая направляется на капвложения. О предложении «Ведомостям» рассказал президент объединения Александр Шохин. При этом следует ограничить максимальный размер вычета. Бизнесу стоит возвращать не более 4 процентных пунктов (п. п.) из 25%-ной ставки налога на прибыль. Сейчас в федеральный бюджет направляется 3 п. п. из 20% налога на прибыль, а после принятия поправок будет 8 п. п. из 25%, вычет должен производиться только из средств федерального бюджета, отметил он.