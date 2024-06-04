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/ Экономика

РСПП и Минфин разошлись по поводу максимального размера инвествычета

Бизнес хочет освобождения от налога половины прибыли при условии ее вложения в производство
Анастасия Бойко
Евгений Разумный / Ведомости

Крупный бизнес предложил механизм скидок по налогу на прибыль за произведенные инвестиции. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выдвинул инициативу уплачивать только половину налога на ту часть прибыли, которая направляется на капвложения. О предложении «Ведомостям» рассказал президент объединения Александр Шохин. При этом следует ограничить максимальный размер вычета. Бизнесу стоит возвращать не более 4 процентных пунктов (п. п.) из 25%-ной ставки налога на прибыль. Сейчас в федеральный бюджет направляется 3 п. п. из 20% налога на прибыль, а после принятия поправок будет 8 п. п. из 25%, вычет должен производиться только из средств федерального бюджета, отметил он.

Льготой смогут воспользоваться лишь те компании, которые регулярно производят капвложения. Сейчас РСПП вырабатывает критерии такой «активно инвестирующей компании», указал Шохин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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