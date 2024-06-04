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Глава РСПП предложил альтернативу пятиступенчатой шкале НДФЛ

Ведомости

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью РБК предложил альтернативу пятиступенчатой шкале НДФЛ. По его мнению, нужно уменьшить количество ставок и ограничить верхнюю планку в 18%.

Шохин отметил, что предложенных пять ставок НДФЛ «слишком много». Такая шкала «с достаточно высокой предельной ставкой» будет способствовать усложнению администрирования и уходу граждан с высокими доходами в серую зону, что приведет к размытию налоговой базы, считает он.

Кроме того, добавил глава РСПП, стартовый порог для повышения ставки в 2,4 млн руб. коснется высококвалифицированных рабочих, инженеров и др., что «не вполне соответствует задаче повысить справедливость налогообложения».

28 мая Минфин представил пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг., а также поправки в налоговый и бюджетный кодексы. Госдума может принять поправки уже в весеннюю сессию (закончится 5 августа).

В частности, Минфин предложил установить пять ступеней в шкале ставок НДФЛ. Ставки изменятся для доходов от 2,4 млн руб. (200 000 руб. в месяц). Так, для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. в год ставку НДФЛ предлагается установить на уровне 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20%. Самая высокая ставка устанавливается для доходов свыше 50 млн руб. – 22%.

В качестве альтернативы Шохин предложил три ставки: 13% при доходах до 5 млн руб., 15% при доходах от 5 млн до 50 млн руб. и 18% для доходов свыше этого. Такую школу он назвал «разумным компромиссом» для граждан, бизнеса и государства.

При этом введение прогрессивной шкалы НДФЛ, уверен Шохин, отражает запрос россиян на социальную справедливость. «Очевидно, что те, у кого более высокие доходы, должны платить больше», – добавил он.

Изменения коснутся 3% трудоспособного населения страны, т. е. около 2,5 млн человек. Участники спецоперации не подпадают под изменения. В случае принятия поправки вступят в силу с 1 января 2025 г.

Минфин также предложил повысить налог на прибыль для компаний, применяющих общую ставку, с нынешних 20 до 25%. Шохин рассказал «Ведомостям», что РСПП выдвинул инициативу уплачивать только половину налога на ту часть прибыли, которая направляется на капвложения. По его словам, бизнесу следует возвращать не более 4 п. п. из 25%-ной ставки налога на прибыль. Сейчас в федеральный бюджет направляется 3 п. п. из 20% налога, после принятия поправок будет 8 п. п. из 25%, отметил он. Шохин уточнил, что вычет должен производиться только из средств федерального бюджета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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