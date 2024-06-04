Глава РСПП предложил альтернативу пятиступенчатой шкале НДФЛ

Минфин также предложил повысить налог на прибыль для компаний, применяющих общую ставку, с нынешних 20 до 25%. Шохин рассказал «Ведомостям», что РСПП выдвинул инициативу уплачивать только половину налога на ту часть прибыли, которая направляется на капвложения. По его словам, бизнесу следует возвращать не более 4 п. п. из 25%-ной ставки налога на прибыль. Сейчас в федеральный бюджет направляется 3 п. п. из 20% налога, после принятия поправок будет 8 п. п. из 25%, отметил он. Шохин уточнил, что вычет должен производиться только из средств федерального бюджета.