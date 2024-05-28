Минфин внес в правительство поправки по совершенствованию налоговой системы

Как будет выглядеть прогрессивная шкала НДФЛ?

для доходов от 2,4 до 5 млн рублей – 15%

для доходов от 5 до 20 млн рублей – 18%

для доходов от 20 до 50 млн рублей – 20%

и для доходов свыше 50 млн рублей – 22%



Повышенный налог будет взиматься не с общей суммы дохода, а только с превышения порога прогрессивной шкалы – на сумму до 2,4 млн руб. будет применяться ставка 13%.