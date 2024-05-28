Минфин внес в правительство поправки по совершенствованию налоговой системы

Минфин внес в правительство поправки по совершенствованию налоговой системыОни предполагают введение прогрессивной ставки НДФЛ и другие нововведения
Минфин России внес в правительство инициативы, направленные на совершенствование налоговой системы страны. Они будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем на заседании правительства РФ.
Пакет законопроектов включает в себя поправки в закон «О бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.», а также изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы.
Изменения могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию, что позволит реализовать поручения президента по ряду социально значимых вопросов, озвученных в послании Федеральному Собранию.
Как будет выглядеть прогрессивная шкала НДФЛ?
для доходов от 2,4 до 5 млн рублей – 15%
для доходов от 5 до 20 млн рублей – 18%
для доходов от 20 до 50 млн рублей – 20%
и для доходов свыше 50 млн рублей – 22%
Повышенный налог будет взиматься не с общей суммы дохода, а только с превышения порога прогрессивной шкалы – на сумму до 2,4 млн руб. будет применяться ставка 13%.
Министр финансов Антон Силуанов отметил, что при разработке поправок в правительстве опирались на рекомендации Госдумы. «Предлагаемая прогрессивная шкала не должна касаться подавляющей части населения. Для правительства это стало главным условием», – подчеркнул министр.
Он добавил, что принятие предлагаемых изменений позволит «обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет, а также даст рост экономического благосостояния страны». Силуанов пообещал продолжить работу над совершенствованием налоговой системы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями.
В части НДФЛ изменения затронут 3,2% работающих граждан, или 2 млн человек, чьи доходы превышают 2,4 млн руб. в год, заверили в Минфине. Для семей с двумя и более детьми ставка налога составит 6% за счет возврата части НДФЛ.
По словам Силуанова, принцип справедливости должен сохраняться и для бизнеса – в последние годы поддержку получали те компании, которые не выводили деньги из страны, расширяли производство, инвестировали в России. «Предлагаемые параметры изменений налоговой системы являются логическим продолжением уже существующей политики», – подчеркнул он.
23 мая в Госдуме прошли парламентские слушания по вопросам совершенствования налогового законодательства, они продлились более четырех часов. На них выступили Силуанов, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, представители бизнес-объединений и всех думских фракций.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что вопрос совершенствования налоговой системы давно назрел, поскольку плоская шкала налогообложения уже «не решает» всего объема задач. Введение прогрессивной шкалы поддержали все фракции.
24 мая комитет Госдумы по бюджету и налогам утвердил рекомендации по итогам слушаний. Парламентарии предложили ввести многоступенчатую шкалу НДФЛ, изменить налог на прибыль в сторону тех, у кого более высокие корпоративные доходы, а также изменить условия применения УСН. В части установления нижнего порога шкалы НДФЛ в Госдуме предложили исходить из не менее чем двукратного размера среднемесячной номинальной заработной платы по России.