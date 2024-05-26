В Госдуме предложили нижний порог доходов для прогрессии НДФЛ

В Госдуме предложили нижний порог доходов для прогрессии НДФЛОн может составить порядка 150 000 рублей, следует из документов профильного комитета
Для сохранения конкурентоспособности России по сравнению с другими странами рекомендуется установить нижний порог шкалы НДФЛ исходя из не менее чем двукратного размера среднемесячной номинальной заработной платы по стране, следует из расширенных рекомендаций по изменению налоговой системы, которые утвердил 24 мая профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам.
По данным Росстата, средняя номинальная зарплата по итогам 2023 г. составила 74 854 руб. Если исходить из предложения депутатов, то порог по применению самой низкой ставки НДФЛ в прошлом году составлял бы 149 708 руб.
Согласно рекомендациям, при совершенствовании налоговой системы необходимо сохранить конкурентоспособность российской экономики и привлекательность налоговой системы РФ в сравнении со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и другими дружественными государствами во избежание перетока налоговой базы и кадров. Инициатива позволит избавить россиян от повышения налоговой нагрузки. В настоящий момент в России действует двухступенчатая шкала НДФЛ со ставками: 13%, для части доходов выше 5 млн руб. в год - 15%.
24 мая комитет Госдумы по бюджету и налогам утвердил на закрытом заседании рекомендации по итогам проведенных парламентских слушаний, посвященных вопросам совершенствования налогового законодательства. Парламентарии предлагают ввести многоступенчатую шкалу НДФЛ, изменить налог на прибыль в сторону тех, у кого более высокие корпоративные доходы, а также изменить условия применения УСН.
Поправки в законодательство должны быть приняты уже в весеннюю сессию (завершается 4 августа. – «Ведомости») и вступить в силу с 2025 г.
По данным Росстата, в 2023 г. в топ-10 регионов с самыми высокими средними зарплатами входили Чукотский автономный округ (159 071 руб.), ЯНАО (145 050 руб.), Москва (138 882 руб.), Магаданская область (134 646 руб.), Камчатский край (119 563 руб.), Ненецкий автономный округ (119 386 руб.), Сахалинская область (114 361 руб.), Якутия (110 230 руб.), Ханты-Мансийский автономный округ (108 148 руб.), Мурманская область (98 818 руб.).
Наименьшие средние зарплаты зафиксированы в Ингушетии (25 825 руб.), Чечне (37 589 руб.), Дагестане (39 054 руб.), Кабардино-Балкарии (39 988 руб.), Карачаево-Черкессии (40 388 руб.), Осетии (41 059 руб.), Ивановской области (41 929 руб.), Калмыкии (42 151 руб.), Псковской области (44 853 руб.), Тамбовской области (45 742 руб.).