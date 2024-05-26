В Госдуме предложили нижний порог доходов для прогрессии НДФЛ

Согласно рекомендациям, при совершенствовании налоговой системы необходимо сохранить конкурентоспособность российской экономики и привлекательность налоговой системы РФ в сравнении со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и другими дружественными государствами во избежание перетока налоговой базы и кадров. Инициатива позволит избавить россиян от повышения налоговой нагрузки. В настоящий момент в России действует двухступенчатая шкала НДФЛ со ставками: 13%, для части доходов выше 5 млн руб. в год - 15%.