Депутаты предложили «разумную» прогрессию НДФЛ и изменение порогов по УСН

Должна быть предусмотрена дополнительная поддержка наиболее нуждающихся в господдержке граждан, прежде всего семей с детьми, в том числе путем увеличения стандартных вычетов и введения новых вычетов для многодетных семей, говорится в документе. При предоставлении вычетов малообеспеченным семьям с двумя и более детьми, анонсированных Минфином, может использоваться та же система, что и при назначении текущих выплат – например, единого пособия на ребенка, говорили «Ведомостям» эксперты. При оформлении такой выплаты сейчас учитываются сведения о доходах семьи за год, государство определяет, имеет ли семья право на пособие, деля доходы всех членов семьи на их количество и на 12 месяцев.