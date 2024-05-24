Депутаты предложили «разумную» прогрессию НДФЛ и изменение порогов по УСН

Депутаты предложили «разумную» прогрессию НДФЛ и изменение порогов по УСНПри этом в Госдуме решили воздержаться от рекомендаций по конкретным ставкам и порогам
Комитет Госдумы по бюджету и налогам утвердил в пятницу на закрытом заседании рекомендации по итогам проведенных парламентских слушаний, посвященных вопросам совершенствования налогового законодательства. По итогам обсуждения можно сделать вывод «о необходимости и своевременности пересмотра основных параметров налоговой системы и наличии возможностей увеличения доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для решения масштабных общенациональных задач в социальной и в экономической сферах», говорится в документе (опубликован на сайте Госдумы). Парламентарии предлагают ввести многоступенчатую шкалу НДФЛ, изменить налог на прибыль в сторону тех, у кого более высокие корпоративные доходы, а также изменить условия применения УСН.
Основные резервы дополнительных доходов предлагается искать преимущественно путем корректировки ставок прямых, а не косвенных налогов, говорится в рекомендациях. Например, повышение ставок налога на добавленную стоимость (НДС) скажется на уровне инфляции и, прежде всего, на наименее обеспеченных категориях граждан.
Власти начали обсуждение концепции изменений налоговой системы 20 мая. Выстраивание справедливой налоговой системы – это ответ на имеющийся в обществе устойчивый запрос на социальную справедливость, говорил министр финансов Антон Силуанов. Таким образом, будут обеспечены поступления ресурсов для решения масштабных общенациональных задач в социальной и экономической сферах, цель изменений – сокращение неравенства, добавил он.
Поправки в законодательство должны быть приняты уже в весеннюю сессию (завершается 4 августа. – «Ведомости») и вступить в силу с 2025 г.
Налог на доходы физлиц
В отношении НДФЛ депутаты предложили ввести «многоступенчатую шкалу, предусматривающую разумную прогрессию, чтобы налоговая система оставалась конкурентоспособной». Парламентарии повторили тезис, озвученный ранее Силуановым, что «повышение нагрузки по НДФЛ не должно коснуться большинства граждан». Кроме того, под предлагаемое повышение НДФЛ не должны попасть участники специальной военной операции, говорится в документе.
Должна быть предусмотрена дополнительная поддержка наиболее нуждающихся в господдержке граждан, прежде всего семей с детьми, в том числе путем увеличения стандартных вычетов и введения новых вычетов для многодетных семей, говорится в документе. При предоставлении вычетов малообеспеченным семьям с двумя и более детьми, анонсированных Минфином, может использоваться та же система, что и при назначении текущих выплат – например, единого пособия на ребенка, говорили «Ведомостям» эксперты. При оформлении такой выплаты сейчас учитываются сведения о доходах семьи за год, государство определяет, имеет ли семья право на пособие, деля доходы всех членов семьи на их количество и на 12 месяцев.
Депутаты предложили ввести также налоговые вычеты для людей, которые регулярно проходят диспансеризацию и успешно сдают нормативы ГТО. При этом ставку по доходам от вкладов в Госдуме просят не менять – рекомендовано «сохранить уровень изъятий по доходам в виде процентов по депозитам для стимулирования формирования сбережений».
Упрощенная система
Изменения могут коснуться и упрощенной системы налогообложения (УСН). Депутаты предлагают рассмотреть применение механизма, предусматривающего признание плательщиков УСН с суммами годового дохода более 60 млн руб. налогоплательщиками НДС. Сейчас НДС платят только компании, использующие общую систему налогообложения (то есть тех, кто превысил пороги по УСН). Одновременно депутаты предлагают повысить предельный уровень объема выручки по УСН с текущих 265,8 млн руб. в год. Предлагаемые меры «не должны коснуться подавляющего большинства налогоплательщиков (до 60 млн руб. имеют выручку 96,8% предпринимателей на УСН)», говорится в рекомендациях.
Амнистия по «дроблению» для тех налогоплательщиков, кто готов начать работать «в белую» и отказаться от схем дробления бизнеса, должна применяться в автоматическом порядке и не приводить к увеличению административной нагрузки, полагают депутаты. Введение «плавного перехода» и амнистия «по дроблению» должны рассматриваться в одном законопроекте, говорится в документе.
Совет Федерации предложил проводить амнистию за дробление весь следующий год, а также предусмотреть из нее ряд исключений, писали «Ведомости» 23 мая. Сенаторы попросили правительство не освобождать от ответственности бизнес, который делился более чем на две компании и получил совокупный доход двукратно превышающий предельный размер для применения УСН. В свою очередь, в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей предложили автоматически применять амнистию ко всем, кто добровольно задекларирует свой контроль над взаимосвязанными компаниями.
Депутаты предлагают поддержать малый и средний бизнес в сфере обрабатывающего производства посредством введения льготного режима налогообложения.
Условия применения режима «Налог на профессиональный доход» (лимит по доходам для самозанятых составляет 2,4 млн руб.) до истечения срока проведения эксперимента предлагается не менять. Он должен длиться 10 лет, как и обещали власти ранее, – до 2028 г., говорил министр финансов в ходе парламентских слушаний.
Налог на прибыль
В части изменения налога на прибыль депутаты ограничились лишь рекомендациями по льготам для бизнеса. В частности, нужно предусмотреть меры налоговой поддержки по стимулированию бизнеса, который вкладывает средства в развитие, расширение производства, новые технологии, свою страну, те регионы, где они получают прибыль, на социальную поддержку и благосостояние граждан. Кроме того, депутаты просят продлить инвестиционный налоговый вычета (ИНВ) и распространить его на федеральную часть налога для повышения заинтересованности у инвесторов и регионов. Сейчас ИНВ действуют только на региональном уровне при выполнении ряда условий.
Также депутаты предлагают применять повышающие коэффициенты к базе для расчета амортизации и повышение коэффициента по расходам на НИОКР в высокотехнологичных отраслях. Еще одна рекомендация – это сохранение стабильных и предсказуемых условий для реализации долгосрочных инвестиционных проектов (СЗПК, СПИК, ОЭЗ, ТОР).
Региональный вопрос
Необходимо разработать механизм перераспределения дополнительных доходов через федеральный бюджет, поскольку линейное увеличение ставок НДФЛ и налога на прибыль организаций не позволит сократить неравенство бюджетной обеспеченности субъектов и муниципальных образований, говорится в документе. Задачу по сокращению неравенства социально-экономического развития регионов предлагается решать путем выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов и муниципальных образований. В ходе парламентских слушаний Силуанов говорил, что дополнительные собранные средства будут направлены в том числе на выравнивание социально-экономического положения субъектов через межбюджетные трансферты из федерального бюджета. Из слов министра финансов можно сделать вывод, что дополнительные налоговые поступления от повышения НДФЛ от базовой ставки (13%) и налога на прибыль будут полностью уходить на федеральный уровень, отмечали эксперты «Ведомостей».
Также предлагается закрепить за муниципалитетами дополнительный источник дохода в виде туристического сбора с включением новой главы в Налоговый кодекс.
В качестве резервов для дополнительных источников налоговых доходов бюджета властям следует рассмотреть устранение пробелов и «лазеек» в налоговом законодательстве для исключения возможностей ухода от уплаты налогов, а также «усилить платежную дисциплину», говорится в документе Госдумы.
Помимо этого депутаты рекомендовали рассмотреть повышение налоговой нагрузки на дорогостоящее имущество и земельные участки. Субъектам и муниципалитетам следует дать больше полномочий по налогообложению дорогостоящих объектов, земельных участков, операций с имуществом, говорил Силуанов в ходе парламентских слушаний.
Варианты обсуждения
Ставки НДФЛ в рамках готовящейся прогрессии вероятнее всего будут рассчитываться исходя из средней зарплаты по России, рассказал «Ведомостям» зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР). Повышение налога не должно коснуться граждан, зарабатывающих менее 1,5-2 млн руб. в год, считает он. Конкретные параметры будет разрабатывать правительство, но депутаты дали рекомендации, чтобы шкала не была «резкой», добавляет депутат. Еще одно из обсуждаемых предложений – привязка суммы налоговых вычетов к инфляции, говорит Панеш. ЛДПР ранее внесло предложение об освобождении от НДФЛ годового дохода в пределах 360 000 руб., говорил депутат.
Никаких конкретных числовых величин – ставок налога или порогов доходов – на заседании не обсуждалось, рассказала «Ведомостям» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. У депутатов пока нет понимания, кто будет основным плательщиком новой ступени прогрессивного НДФЛ – средний класс или более состоятельные россияне, добавила она. При этом Дмитриева заявила, что введение повышенного налога на сверхвысокие доходы на повестке точно не стоит. Кроме того, не обсуждается и налоговый вычет для людей с низкими доходами – будет расширен только существующий инструмент в отношении семей с детьми, добавила депутат.