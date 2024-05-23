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Силуанов: доходы от изменения налоговой системы пойдут на социальные цели

При использовании уплаченных дополнительных налогов будет использоваться принцип справедливости
Ведомости

Доходы от изменения налоговой системы будут направлены на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, социальную инфраструктуру. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налогового законодательства России, трансляция которых ведется на сайте Госдумы.

Силуанов подчеркнул, что при использовании уплаченных дополнительных налогов будет использоваться принцип справедливости. По его словам, все средства пойдут на социальные цели, «на решение важнейших для людей задач».

«Государство потратит собранные ресурсы на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, борьбы со сложными заболеваниями, социальную инфраструктуру», – сказал министр.

Глава Минфина также отметил, что изменение налоговых ставок не должно коснуться подавляющего большинства граждан, при этом в выигрыше должны оказаться семьи с двумя и более детьми, имеющие невысокие доходы.

«По ним будет предложен вычет по НДФЛ, такие поручения давал президент, а часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года. Возврат будет оформлен с использованием механизмов социальной поддержки», – сказал Силуанов.

В ходе слушаний депутаты обсуждают инициативы по совершенствованию налогового законодательства, подготовленные правительством.

25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент Владимир Путин заявил, что важным шагом для улучшения инвестиционного климата должна стать донастройка налоговой системы. По словам главы государства, обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок. Он подчеркивал, что необходимо обеспечить «стабильные и предсказуемые условия для надежной, уверенной работы бизнеса».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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