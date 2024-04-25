Что сказал Путин предпринимателям на съезде РСПП

Что сказал Путин предпринимателям на съезде РСПППрезидент призвал обеспечить максимальную предсказуемость условий для бизнеса
Президент РФ Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Глава государства рассказал об укреплении позитивных тенденций в отечественной экономике и пообещал, что государство и дальше будет поддерживать бизнес в России.
О положительной динамике в экономике
По итогам прошлого года ВВП России, напомнил Путин, прибавил 3,6%. Статистика первых месяцев 2024 г. также показывает хорошие темпы роста ВВП.
Глава государства подчеркнул, что экономика РФ набрала сильную динамику, это заметно и по рынку труда. За первые два месяца текущего года, по словам Путина,, оборот розничной торговли оказался на 10,7% выше, чем годом ранее. Среднемесячная зарплата в реальном выражении за январь выросла на 8,5%, а реальные доходы граждан в 2023 г. выросли на 5,4%.
О росте занятости
Президент коснулся темы безработицы, которая составляет менее 3%.
«Рост занятости, набранные обороты нашей экономики – это в том числе результат усилий бизнеса, компаний, всего предпринимательского сообщества», – подчеркнул Путин. Такое конструктивное партнерство, отметил, он позволяет успешно справляться с внешними трудностями, формирует прочную основу для воплощения стратегических планов, о которых было сказано в послании Федеральному собранию.
О предсказуемости условий для бизнеса
Президент заявил о широком фронтальном развитии экономики и социальной сферы, о создании в России фактически новых отраслей и направлений промышленности, сферы услуг. Для реализации намеченных инициатив, считает Путин, есть все возможности, «включая солидные государственные ресурсы и потенциал отечественного бизнеса», который активно проявляет себя в обрабатывающей промышленности, на потребительском рынке, в сфере IT, туризма, в других секторах как на внутреннем рынке, так и в отношениях с зарубежными партнерами.
«Государство будет и дальше поддерживать бизнес, чтобы он запускал перспективные проекты, наращивал вложения капитала, создавал новые рабочие места. Словом, действовал и в деловых интересах, и работал на повышение благосостояния граждан, на повышение благосостояния российских семей», – пообещал Путин.
В качестве планируемых шагов Путин назвал обеспечение максимальной предсказуемости условий для ведения и развития бизнеса. По его словам, горизонт планирования государственных финансов охватит не только ближайшие три года, но и позволит верстать основные государственные расходы на перспективу шести лет.
О донастройке налоговой системы
Еще одним важным шагом для улучшения инвестиционного климата должна стать донастройка налоговой системы. Путин подчеркнул, что обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок.
«Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки, при этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует, в том числе в инфраструктурные, социальные, кадровые проекты, – словом, надо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для надежной, уверенной работы бизнеса», – считает президент.
О пересмотре приватизации
Путин напомнил, что в последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов.
«Хотел бы подчеркнуть: речь идет не о пересмотре приватизации, мы с вами говорили об этом на предыдущей встрече, а о случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам», – заверил Путин.
О «регуляторной гильотине»
Президент подчеркнул, что РСПП вместе с другими деловыми объединениями делает многое для дебюрократизации бизнес-среды, помогает упрощать или переводить в электронную форму многие административные процедуры и согласования.
Путин признал наличие в этой сфере различных лакун и проблем, но пообещал последовательно решать эти проблемы, «чтобы работать, строить, производить в России было удобнее, выгоднее и безопаснее, чтобы наша национальная юрисдикция была в полном смысле слова глобально конкурентоспособна». Нормативная база, по его словам, должна быть четкой, понятной и необременительной для бизнеса, и одновременно она должна гарантировать защиту интересов потребителей.
«Здесь отмечу так называемую "регуляторную гильотину" – взамен сотен и даже тысяч архаичных устаревших нормативных актов уже принят достаточно компактный перечень документов с более современными, понятными требованиями», – объяснил президент.
О внедрении регионального инвестиционного стандарта
Его задача – обеспечить единые принципы и механизмы привлечения инвесторов во всех субъектах РФ на основе лучших практик, которые зарекомендовали себя в реальной работе. Прогресс регионов по внедрению инвестиционного стандарта оценят в рамках национального рейтинга «Состояние инвестклимата» – результаты будут представлены на площадке Петербургского международного экономического форума.
О росте производства и подготовке кадров
«В предстоящие шесть лет нам нужно кардинально, на десятки процентов, увеличить объем промышленного производства. Причем новые предприятия, в том числе высокотехнологичные, по критически важным направлениям должны появляться буквально повсеместно», – настаивает Путин.
Компании, которые реализуют индивидуальные проекты, независимо от региона присутствия могут использовать особые меры поддержки – «промышленное меню». Эти возможности президент пообещал расширять. В частности, дополнительные ресурсы направят на развитие промышленной ипотеки, будет докапитализирован Фонд развития промышленности – его капитал вырастет почти в два раза на 300 млрд руб.
«Стратегическая задача России – нарастить выпуск товаров, услуг, прежде всего на собственной технологической базе», – подчеркнул президент.
Для этого необходимо, считает Путин, обеспечить приток квалифицированных кадров, готовых осваивать новые производственные и управленческие технологии. Для этого нужно повысить эффективность обучения как молодежи, так и уже состоявшихся специалистов, укрепить все уровни образования в связке с бизнесом. Программы «Профессионалитет» и «Приоритет-2030» получат дальнейшее развитие.
«В ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификаций, и его, безусловно, нельзя покрыть механически за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа», – пояснил глава государства.
17 апреля «Ведомости» писали, что правительство РФ предложило оградить бизнес от преследования по новой уголовной статье за махинации с НДС. Нормы депутатского законопроекта, которым вводится уголовная ответственность для организаторов схем с «бумажным» НДС, хотят конкретизировать, а именно уточнить, что наказание возможно только для организаторов махинаций с НДС (фирмы-однодневки, которые продают фиктивные счета-фактуры для занижения базы по налогам). Законопроект обсуждается более года. Он был внесен в Госдуму еще в декабре 2022 г., а в первом чтении его приняли только 5 апреля 2024 г. Первоначальная редакция вызвала бурное обсуждение в парламенте и открытую критику со стороны бизнеса.
11 апреля РСПП предложил внести изменения в 57-ФЗ об иностранных инвестициях в стратегические предприятия, смягчающие ответственность за его нарушение. Поправки позволят избежать конфискации актива государством в случаях, если сделка была совершена с нарушениями. Но только при условии, что покупатель добровольно вернет его прежнему владельцу.