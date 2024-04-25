Что сказал Путин предпринимателям на съезде РСПП

Президент заявил о широком фронтальном развитии экономики и социальной сферы, о создании в России фактически новых отраслей и направлений промышленности, сферы услуг. Для реализации намеченных инициатив, считает Путин, есть все возможности, «включая солидные государственные ресурсы и потенциал отечественного бизнеса», который активно проявляет себя в обрабатывающей промышленности, на потребительском рынке, в сфере IT, туризма, в других секторах как на внутреннем рынке, так и в отношениях с зарубежными партнерами.