Путин заявил об отсутствии пересмотра приватизации в России

Путин заявил об отсутствии пересмотра приватизации в РоссииИзъятие бизнеса оправданно только в случае ущерба безопасности страны и национальным интересам
В России нет пересмотра приватизации, возврат активов в госсобственность возможен только в случаях, когда действие или бездействие собственников предприятий наносит прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Хотел бы подчеркнуть: речь идет не о пересмотре приватизации, а о случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам», – сказал президент. Путин обратил внимание «и коллег в этом зале, и в правоохранительных органах», что изъятие бизнеса оправданно только в указанных им ситуациях.
По словам Путина, для объяснения претензий к собственникам недопустимы «никакие формальные поводы и зацепки». Например, если актив был приватизирован в начале 1990-х гг. по согласованию только с регионом, без участия федерального центра, то правительство само упустило эти сделки из внимания.
«Сознательно это было сделано или нет – неважно. Но факт остается фактом – правительство не проконтролировало. <…> А значит, претензии к нынешним собственникам активов неуместны. Особенно к тем, кто нормально, успешно работает, решает социальные вопросы, помогает обеспечивать национальную безопасность», – подчеркнул президент.
11 апреля замглавы Минфина Иван Чебесков сообщил, что ведомство обеспокоено ситуацией с изъятием акций у миноритариев в судебном порядке. Ранее об обеспокоенности прецедентами изъятия у миноритариев акций, купленных на организованных торгах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она говорила, что ЦБ «будет смотреть», что можно сделать в этой ситуации. Прежде всего такие случаи регулятор планировал проанализировать с законодательной точки зрения.
3 апреля РБК со ссылкой на прокуратуру Пермского края сообщал, что все владельцы акций «Соликамского магниевого завода» (СМЗ) не являются добросовестными покупателями вне зависимости от того, как они приобрели бумаги. По данным ведомства, приватизация предприятия была проведена неуполномоченным органом, который не направил документы о планах преобразовать завод в акционерное общество в Госкомимущество России. В результате соответствующие материалы на утверждение не получило правительство РФ. В связи с этим прокуратура считает, что акционеры, которые купили бумаги завода на Мосбирже (торги шли до октября 2022 г.), также не являются добросовестными приобретателями.
В мае 2022 г. Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании в пользу России принадлежащих акционерам-физлицам 89,5% акций СМЗ. Прокуратура утверждала, что приватизация предприятия в 1990-е гг. прошла незаконно. Впоследствии контрольный пакет акций СМЗ перешел к «Росатому».
В марте 2024 г. суд Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии у частных инвесторов оставшихся акций СМЗ в пользу государства. В качестве ответчиков к делу были привлечены 2266 физических и юридических лиц – держателей акций завода.