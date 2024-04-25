Путин заявил об отсутствии пересмотра приватизации в России

3 апреля РБК со ссылкой на прокуратуру Пермского края сообщал, что все владельцы акций «Соликамского магниевого завода» (СМЗ) не являются добросовестными покупателями вне зависимости от того, как они приобрели бумаги. По данным ведомства, приватизация предприятия была проведена неуполномоченным органом, который не направил документы о планах преобразовать завод в акционерное общество в Госкомимущество России. В результате соответствующие материалы на утверждение не получило правительство РФ. В связи с этим прокуратура считает, что акционеры, которые купили бумаги завода на Мосбирже (торги шли до октября 2022 г.), также не являются добросовестными приобретателями.