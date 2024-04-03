Прокуратура сочла недобросовестным любое приобретение акций завода в Соликамске
«В настоящее время владеющие акциями АО «Соликамский магниевый завод», не являются добросовестными приобретателями независимо от способа приобретения ценных бумаг, поскольку указанное имущество выбыло от Российской Федерации помимо ее воли», – заявили в прокуратуре.
В ходе проверки ведомство установило, что приватизация предприятия была проведена неуполномоченным органом, который не направил документы о планах преобразовать завод в акционерное общество в Госкомимущество России. В результате соответствующие материалы на утверждение не получило правительство РФ.
В связи с этим прокуратура считает, что акционеры, которые купили бумаги завода на Мосбирже (торги шли до октября 2022 г.) также не являются добросовестными приобретателями.
22 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России обеспокоен прецедентами изъятия ранее приобретенных на организованных торгах акций у миноритариев.
В частности, это произошло с ценными бумагами СМЗ. В мае 2022 г. Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании в пользу России принадлежащих акционерам-физлицам 89,5% акций СМЗ. Прокуратура утверждала, что приватизация предприятия в 1990-е гг. прошла незаконно. Впоследствии контрольный пакет акций СМЗ перешел к «Росатому».
В марте 2024 г. суд Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии у частных инвесторов оставшихся акций СМЗ в пользу государства. В качестве ответчиков к делу были привлечены 2266 физических и юридических лиц – держателей акций завода.