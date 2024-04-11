Минфин оценил ситуацию с изъятием акций у миноритариев по решению суда

Ранее об обеспокоенности прецедентами изъятия у миноритариев акций, купленных на организованных торгах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она говорила, что ЦБ «будет смотреть», что можно сделать в этой ситуации. Прежде всего такие случаи регулятор планировал проанализировать с законодательной точки зрения.