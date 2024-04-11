Минфин оценил ситуацию с изъятием акций у миноритариев по решению суда
Министерство финансов обеспокоено ситуацией с изъятием акций у миноритариев в судебном порядке. Об этом заявил в кулуарах съезда Ассоциации российских банков замглавы Минфина Иван Чебесков.
«Мы сейчас анализируем ситуацию, нужно ли что-то тут делать с точки зрения внесения изменений в законодательство или нужны какие-то иные решения по этим вопросам. <...> [Иные решения] надо проработать», – сказал Чебесков.
Замминистра добавил, что ведомство оценило такие ситуации с правовой точки зрения. Все они «имеют под собой правовую основу», уточнил он.
Ранее об обеспокоенности прецедентами изъятия у миноритариев акций, купленных на организованных торгах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она говорила, что ЦБ «будет смотреть», что можно сделать в этой ситуации. Прежде всего такие случаи регулятор планировал проанализировать с законодательной точки зрения.
Такой прецедент произошел с ценными бумагами Соликамского магниевого завода (СМЗ). В прошлом году государство по решению суда получило в собственность основную часть завода, приватизацию которого в 1990-е гг. прокуратура сочла незаконной. После этого прокуратура Пермского края попросила суд изъять остальные 10,6% акций СМЗ у миноритариев.
В конце марта Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск об истребовании бумаг в пользу государства. Акциями СМЗ владели более 2000 миноритариев.