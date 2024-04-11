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Минфин оценил ситуацию с изъятием акций у миноритариев по решению суда

Ведомости

Министерство финансов обеспокоено ситуацией с изъятием акций у миноритариев в судебном порядке. Об этом заявил в кулуарах съезда Ассоциации российских банков замглавы Минфина Иван Чебесков.

«Мы сейчас анализируем ситуацию, нужно ли что-то тут делать с точки зрения внесения изменений в законодательство или нужны какие-то иные решения по этим вопросам. <...> [Иные решения] надо проработать», – сказал Чебесков.

Замминистра добавил, что ведомство оценило такие ситуации с правовой точки зрения. Все они «имеют под собой правовую основу», уточнил он. 

Ранее об обеспокоенности прецедентами изъятия у миноритариев акций, купленных на организованных торгах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она говорила, что ЦБ «будет смотреть», что можно сделать в этой ситуации. Прежде всего такие случаи регулятор планировал проанализировать с законодательной точки зрения.

Такой прецедент произошел с ценными бумагами Соликамского магниевого завода (СМЗ). В прошлом году государство по решению суда получило в собственность основную часть завода, приватизацию которого в 1990-е гг. прокуратура сочла незаконной. После этого прокуратура Пермского края попросила суд изъять остальные 10,6% акций СМЗ у миноритариев. 

В конце марта Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск об истребовании бумаг в пользу государства. Акциями СМЗ владели более 2000 миноритариев. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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