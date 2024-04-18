Бизнес оградят от преследования по новой уголовной статье за махинации с НДС

Правительство предложило конкретизировать нормы депутатского законопроекта, которым вводится уголовная ответственность для организаторов схем с «бумажным» НДС. В проекте поправок (документ есть у «Ведомостей») уточняется, что наказание возможно только для организаторов махинаций с НДС (фирмы-однодневки, которые продают фиктивные счета-фактуры для занижения базы по налогам). Последняя версия законопроекта, принятая в первом чтении, вызывала у бизнеса опасения из-за возможности расширительного толкования.