/ Экономика

РСПП предложил новый механизм пересмотра сделок со стратегическими предприятиями

Он поможет избежать конфискации
Софья Ермакова
Изменения в законе касаются «снижения энтузиазма» прокуратуры по изъятию активов в казну, считает глава РСПП Александр Шохин/ Андрей Гордеев / Ведомости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил внести изменения в 57-ФЗ об иностранных инвестициях в стратегические предприятия, смягчающие ответственность за его нарушение. Поправки позволят избежать конфискации актива государством в случаях, если сделка была совершена с нарушениями. Но только при условии, что покупатель добровольно вернет его прежнему владельцу. Это следует из подготовленного РСПП проекта концепции законодательного регулирования таких сделок (есть у «Ведомостей»). Предложения включены в пакет поправок, направленных на защиту бизнеса от деприватизации. Документ сейчас обсуждается и дорабатывается совместно с правительством, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с обсуждением.

В перечень стратегических предприятий и акционерных обществ входят практически все крупные эмитенты с госучастием: «Газпром», ВТБ, «Алроса», «Аэрофлот», «Транснефть», «Интер РАО», РЖД, «Русгидро», «Алмаз-Антей», аэропорт «Шереметьево» и др. Помимо значимых госкомпаний в список включены заводы, научно-исследовательские центры, институты, а также предприятия, обеспечивающие обороноспособность страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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