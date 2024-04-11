РСПП предложил новый механизм пересмотра сделок со стратегическими предприятиями

РСПП предложил новый механизм пересмотра сделок со стратегическими предприятиямиОн поможет избежать конфискации
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил внести изменения в 57-ФЗ об иностранных инвестициях в стратегические предприятия, смягчающие ответственность за его нарушение. Поправки позволят избежать конфискации актива государством в случаях, если сделка была совершена с нарушениями. Но только при условии, что покупатель добровольно вернет его прежнему владельцу. Это следует из подготовленного РСПП проекта концепции законодательного регулирования таких сделок (есть у «Ведомостей»). Предложения включены в пакет поправок, направленных на защиту бизнеса от деприватизации. Документ сейчас обсуждается и дорабатывается совместно с правительством, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с обсуждением.
В перечень стратегических предприятий и акционерных обществ входят практически все крупные эмитенты с госучастием: «Газпром», ВТБ, «Алроса», «Аэрофлот», «Транснефть», «Интер РАО», РЖД, «Русгидро», «Алмаз-Антей», аэропорт «Шереметьево» и др. Помимо значимых госкомпаний в список включены заводы, научно-исследовательские центры, институты, а также предприятия, обеспечивающие обороноспособность страны.