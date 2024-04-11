РСПП предложил новый механизм пересмотра сделок со стратегическими предприятиями

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил внести изменения в 57-ФЗ об иностранных инвестициях в стратегические предприятия, смягчающие ответственность за его нарушение. Поправки позволят избежать конфискации актива государством в случаях, если сделка была совершена с нарушениями. Но только при условии, что покупатель добровольно вернет его прежнему владельцу. Это следует из подготовленного РСПП проекта концепции законодательного регулирования таких сделок (есть у «Ведомостей»). Предложения включены в пакет поправок, направленных на защиту бизнеса от деприватизации. Документ сейчас обсуждается и дорабатывается совместно с правительством, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с обсуждением.