Введение прогрессивной шкалы налогообложения поддержали все фракции в Госдуме

Введение прогрессивной шкалы налогообложения поддержали все фракции в ГосдумеПредстоящие корректировки не вызовут публичного отторжения, считают эксперты
Парламентские слушания по вопросам совершенствования налогового законодательства продлились в Госдуме более четырех часов. На них выступили министр финансов РФ Антон Силуанов, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров (его подробное интервью выходило в «Ведомостях» накануне), представители бизнес-объединений и всех думских фракций.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая слушания, заявил, что вопрос реформирования налогового законодательства «назрел», поскольку введенная в 2001 г. плоская шкала налогообложения уже «не решает» всего объема задач. Детально их не описывали, но при обсуждении чаще всего звучали производные от слова «справедливость».
Силуанов заявил, что в Минфине при подготовке реформы «исходили из задач более справедливого распределения налогов». «С одной стороны, это снижение нагрузки, в первую очередь для тех категорий людей, которым нужна государственная поддержка», – сказал министр финансов. Также он отметил, что «регионы увеличат налогооблагаемую базу и получат дополнительные ресурсы на реализацию национальных проектов». По его словам, основные параметры налоговой системы необходимо зафиксировать до 2030 г.
Володин заявил, что депутаты поддерживают прогрессивную шкалу налогообложения, но тоже уточнил, что она «должна быть справедливой», и предложил, чтобы повышение ставки не касалось участников военной операции на Украине. Зал встретил инициативу аплодисментами, а глава Минфина пообещал ее поддержать, согласившись с тем, что она «справедливая».
Думским оппозиционерам трудно было возражать против сути предстоящих изменений. Первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев напомнил, что коммунисты предлагали шесть законопроектов о прогрессивной налоговой шкале, но правительство давало на них отрицательные отзывы.
«Вы говорите о справедливости. Средняя зарплата в Москве – 135 000 руб., а в двух третях регионов – 45 000 руб. Где же она, справедливость? НДФЛ (налог на доходы физических лиц. – «Ведомости») кто получит? Москва, Питер и обозначенные вами регионы. Поэтому первое, с чего надо начинать справедливость бюджета, – это выравнивание бюджетной обеспеченности», – сказал он. Но коммунист выразил недовольство тем, что на слушаниях нет представителей Банка России, который «может обнулить ключевой ставкой, плавающим курсом и таргетированием любые ваши (депутатов. – «Ведомости») усилия».
По его словам, нужно проводить финальные слушания уже в полном составе после внесения законопроекта.
Лидер «Справедливой России» (СР) Сергей Миронов сообщил, что введение прогрессивной шкалы налогообложения было одним из пунктов программы его партии с момента основания в 2006 г., и призвал при изменении налогового законодательства исповедовать принцип «не навреди». Он предложил обязать крупные компании, а также банки платить налог на сверхприбыль и «немного раскулачивать» букмекеров.
СР – одна из двух фракций, которая публично сообщила, какой хотела бы видеть шкалу НДФЛ. «Наше предложение по ставке НДФЛ на доходы от 24 млн до 200 млн руб. [в год] – до 18% повысить. На доходы от 200 млн до 500 млн руб. – до 20%, и доходы свыше 500 млн руб. – 25%», – заявил Миронов.
Кроме того, он предложил индексировать пенсии работающим пенсионерам, поскольку это «выгодно». В частности, лидер СР указал, что 8 млн работающих пенсионеров «растворились» после увольнения ради индексации пенсий и, таким образом, «ушли в тень».
Замглавы думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) сослался на мировой опыт, где «чем выше уровень дохода, тем выше ставка подоходного налога». «Сегодня человек, живущий один и зарабатывающий 150 000 руб. в месяц, и отец, глава семейства из пяти человек с неработающей супругой, зарабатывающий столько же, заплатят один и тот же налог. Это несправедливо. Поэтому для данной категории необходимо пересмотреть размер налоговых вычетов», – сказал он.
Для тех, кто зарабатывает ежемесячно менее 30 000 руб., Панеш предложил «оставлять все зарабатываемые родителями деньги в семейном кошельке и предусмотреть вычеты» для оплаты услуг ЖКХ. Заодно он предложил ввести налоговый вычет на лечение домашних животных.
Замглавы фракции «Новые люди» Александр Демин согласился с тем, слова «богатые должны платить больше» звучат справедливо. «Главный вопрос – кто такой богатый», – уточнил он. Демин заметил, что если богатыми будут считаться те, кто зарабатывает 1 млн руб. в год (83 000 руб. в месяц), то номинально под эту категорию подпадут курьеры и системные администраторы. О том, что такой вариант якобы обсуждается, писали СМИ.
«Поэтому мы предлагаем не повышать налоги для всех, кто зарабатывает до 5 млн руб. в год, оставить для них все, как есть, и, может быть, тогда у нас появится настоящий крепкий средний класс», – сказал депутат. Повышение налогов не должно коснуться учителей и врачей, добавил он.
Фракция «Единой России» сделает все, чтобы изменения были приняты в весеннюю сессию, чтобы дать возможность подготовиться к введению новшеств, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Пакет поправок в налоговое законодательство должен вступить в силу 1 января 2025 г., заявлял 19 марта глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СР).
Любое серьезное изменение мер государственного регулирования, напрямую касающихся уровня доходов больших социальных групп, может вызывать напряжение в обществе, но каких-то серьезных реакций в обществе, сопоставимых с откликами на пенсионную реформу 2018 г., на сегодняшний день не предвидится, говорит президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Количество граждан, которых затронут налоговые изменения, существенно меньше тех, для кого все останется по-прежнему», – сказал он «Ведомостям».
Массовые выступления против таких изменений совершенно исключены, убежден депутат думы Астраханской области Олег Шеин (СР). По его словам, тема пенсионного возраста затронула все общество, тогда как рост ставок по налогом коснется отдельных категорий граждан и бизнеса. При этом относительно состоятельные граждане по таким вопросам точно «ходить никуда не будут», сказал он «Ведомостям». Судя по первой реакции депутатов на совершенствование налоговой системы, у них скорее есть настрой учесть отдельные замечания и не создавать мощный повод для выплеска эмоций, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Основная идея состоит в том, чтобы сделать налоговую систему справедливой и работающей в интересах граждан, особенно граждан с детьми, отмечает директор по политическому анализу «Инсомара» Виктор Потуремский. «В 2018 г. правительство приходило [к законодателям] с уже готовой инициативой. Теперь это обсуждается, есть думские слушания, есть позиция двух левых партий – КПРФ и СР, которые на протяжении длительного времени говорили о том, что нужна прогрессивная шкала налогообложения. Повторения предыдущих ошибок власть точно не допустит», – уверен эксперт.