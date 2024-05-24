Введение прогрессивной шкалы налогообложения поддержали все фракции в Госдуме

«Вы говорите о справедливости. Средняя зарплата в Москве – 135 000 руб., а в двух третях регионов – 45 000 руб. Где же она, справедливость? НДФЛ (налог на доходы физических лиц. – «Ведомости») кто получит? Москва, Питер и обозначенные вами регионы. Поэтому первое, с чего надо начинать справедливость бюджета, – это выравнивание бюджетной обеспеченности», – сказал он. Но коммунист выразил недовольство тем, что на слушаниях нет представителей Банка России, который «может обнулить ключевой ставкой, плавающим курсом и таргетированием любые ваши (депутатов. – «Ведомости») усилия».