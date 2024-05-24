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Как может работать система налоговых стимулов для семей с детьми

Минфин анонсировал специальные меры поддержки в рамках налоговых поправок
Дарья Мосолкина
Софья Ермакова
Евгений Разумный / Ведомости

Новые параметры НДФЛ, разрабатываемые правительством в рамках пакета изменений налогового законодательства, окажутся выигрышными для семей с двумя и более детьми, заявил в ходе парламентских слушаний министр финансов Антон Силуанов. Часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года, указал он. «Такой кэшбэк будет стимулировать легально зарабатывать, поскольку часть налога будет возвращаться», – сказал министр. Силуанов вновь повторил тезис, что «подавляющее большинство» граждан новации не затронут.

Прогрессивная шкала НДФЛ может негативно сказаться на семьях, где доход получает только один из родителей, заявил в ходе слушаний замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Заработок «отца семейства» распределяется между всеми членами семьи, а значит, было бы несправедливо заставлять его отдавать в казну ту же сумму НДФЛ, которую платит человек с аналогичным доходом, живущий один, отметил он. Размер налоговых вычетов для таких налогоплательщиков должен быть пересмотрен, отметил депутат.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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