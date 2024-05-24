Как может работать система налоговых стимулов для семей с детьми

Прогрессивная шкала НДФЛ может негативно сказаться на семьях, где доход получает только один из родителей, заявил в ходе слушаний замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Заработок «отца семейства» распределяется между всеми членами семьи, а значит, было бы несправедливо заставлять его отдавать в казну ту же сумму НДФЛ, которую платит человек с аналогичным доходом, живущий один, отметил он. Размер налоговых вычетов для таких налогоплательщиков должен быть пересмотрен, отметил депутат.