Как может работать система налоговых стимулов для семей с детьми

Как может работать система налоговых стимулов для семей с детьмиМинфин анонсировал специальные меры поддержки в рамках налоговых поправок
Новые параметры НДФЛ, разрабатываемые правительством в рамках пакета изменений налогового законодательства, окажутся выигрышными для семей с двумя и более детьми, заявил в ходе парламентских слушаний министр финансов Антон Силуанов. Часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года, указал он. «Такой кэшбэк будет стимулировать легально зарабатывать, поскольку часть налога будет возвращаться», – сказал министр. Силуанов вновь повторил тезис, что «подавляющее большинство» граждан новации не затронут.
Прогрессивная шкала НДФЛ может негативно сказаться на семьях, где доход получает только один из родителей, заявил в ходе слушаний замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Заработок «отца семейства» распределяется между всеми членами семьи, а значит, было бы несправедливо заставлять его отдавать в казну ту же сумму НДФЛ, которую платит человек с аналогичным доходом, живущий один, отметил он. Размер налоговых вычетов для таких налогоплательщиков должен быть пересмотрен, отметил депутат.