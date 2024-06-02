Силуанов: россияне вряд ли начнут уходить от налогов при повышении ставки НДФЛ

«Мы в начале говорили, что один из принципов, который мы закладывали при подготовке изменений, – о том, что наша налоговая система должна быть конкурентоспособной. Говорить о том, что ради этих изменений будут люди нарушать закон, а это, кстати говоря, ответственность существенная, в том числе уголовная, мне кажется, что вряд ли [это произойдет]», – сказал министр в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.