Силуанов: россияне вряд ли начнут уходить от налогов при повышении ставки НДФЛ
Россияне вряд ли начнут уходить от уплаты налогов из-за ожидаемого введения прогрессивного НДФЛ, за это предусмотрена ответственность, в том числе уголовная, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Мы в начале говорили, что один из принципов, который мы закладывали при подготовке изменений, – о том, что наша налоговая система должна быть конкурентоспособной. Говорить о том, что ради этих изменений будут люди нарушать закон, а это, кстати говоря, ответственность существенная, в том числе уголовная, мне кажется, что вряд ли [это произойдет]», – сказал министр в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Нагрузка для россиян не будет столь значимой после вступления в силу нововведений, добавил он.
«Дополнительному объему налогообложения будет подлежать только разница. То есть если вы получаете не 200 000 руб., а 250 000, то 200 000 будет облагаться по ставке 13%, а к 50 000 добавятся только два пункта – [будет] 15%. Мне кажется, это не существенная нагрузка», – отметил он.
Минфин рассчитывает, что парламент рассмотрит законопроект в весеннюю сессию, а все изменения вступят в действие со следующего года, добавил Силуанов.
Кабинет министров одобрил пакет поправок по совершенствованию налоговой системы на заседании 30 мая. Согласно предложенным изменениям, для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка НДФЛ останется 13%, для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. – 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20%, свыше 50 млн руб. – 22%.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что предложение по изменению налоговой системы находится «в русле тех основных концептуальных посылов, о которых говорил президент в своем послании Федеральному собранию».