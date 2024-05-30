Мишустин: изменения налоговой системы коснутся лишь 3% работающих россиян
Изменения налоговой системы коснутся 3% работающего населения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
«Правительство решило учесть рекомендацию с запасом, повысив этот уровень до 200 000 руб., – и в результате изменения коснутся 3% работающего населения, тех, кто действительно получает больше доход», – сказал он, его слова привела пресс-служба кабмина.
Изменения налога для физических лиц (НДФЛ) не затронут тех, чей ежемесячный доход ниже 200 000 руб. – налоги останутся на уровне 13%.
30 мая правительство одобрило пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Согласно предложению, для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка НДФЛ останется 13%, для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. – 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20%, свыше 50 млн руб. – 22%. Инициатива была вынесена Минфином 28 мая.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 29 мая, что инициатива по изменению налоговой системы является востребованной и серьезной. Он указал, что предложение по совершенствованию налоговой системы находится «в русле тех основных концептуальных посылов», о которых говорил президент в своем февральском послании Федеральному собранию.