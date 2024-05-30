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Мишустин: изменения налоговой системы коснутся лишь 3% работающих россиян

Ведомости

Изменения налоговой системы коснутся 3% работающего населения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Правительство решило учесть рекомендацию с запасом, повысив этот уровень до 200 000 руб., – и в результате изменения коснутся 3% работающего населения, тех, кто действительно получает больше доход», – сказал он, его слова привела пресс-служба кабмина.

Изменения налога для физических лиц (НДФЛ) не затронут тех, чей ежемесячный доход ниже 200 000 руб. – налоги останутся на уровне 13%.

30 мая правительство одобрило пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Согласно предложению, для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка НДФЛ останется 13%, для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. – 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20%, свыше 50 млн руб. – 22%. Инициатива была вынесена Минфином 28 мая.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 29 мая, что инициатива по изменению налоговой системы является востребованной и серьезной. Он указал, что предложение по совершенствованию налоговой системы находится «в русле тех основных концептуальных посылов», о которых говорил президент в своем февральском послании Федеральному собранию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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