Мишустин: изменения налоговой системы коснутся лишь 3% работающих россиян

30 мая правительство одобрило пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Согласно предложению, для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка НДФЛ останется 13%, для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. – 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20%, свыше 50 млн руб. – 22%. Инициатива была вынесена Минфином 28 мая.