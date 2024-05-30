Правительство одобрило проект изменения налоговой системы

Правительство одобрило проект изменения налоговой системыТеперь пакет поправок должны рассмотреть депутаты Госдумы
Правительство России одобрило пакет поправок по совершенствованию налоговой системы, сообщила пресс-служба кабмина.
Инициатива была вынесена Минфином. Согласно предложению, для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка НДФЛ останется 13%, для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. – 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20%, свыше 50 млн руб. – 22%.
Пакет законопроектов включает в себя поправки в закон «О бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.», а также изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы. Далее проект направят на рассмотрение Государственной думы. Налоговые изменения могут принять уже в весеннюю сессию.
В Кремле назвали предложения по изменению налоговой системы востребованной и серьезной инициативой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 мая отметил, что по предложениям ведется активная дискуссия.
«И эксперты, и специалисты принимают участие, и от правительства есть комментарии, и от депутатов, от руководства Думы», – указывал он. Представитель Кремля отметил, что предложение по изменению налоговой системы находится «в русле тех основных концептуальных посылов, о которых говорил президент в своем послании Федеральному собранию».
29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал к модернизации фискальной системы и справедливого распределения налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. Он подчеркнул, что необходимо зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 г., обеспечив предсказуемые условия для реализации инвестиционных проектов.