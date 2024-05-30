Правительство одобрило проект изменения налоговой системы

Пакет законопроектов включает в себя поправки в закон «О бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.», а также изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы. Далее проект направят на рассмотрение Государственной думы. Налоговые изменения могут принять уже в весеннюю сессию.