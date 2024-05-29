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Песков назвал востребованными предложенные изменения налоговой системы

Ведомости

Дискуссия по предложению Минфина по совершенствованию налоговой системы ведется, это является востребованной и серьезной инициативой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дискуссия уже ведется очень активно: и эксперты, и специалисты принимают участие, и от правительства есть комментарии, и от депутатов, от руководства Думы. Поэтому мы, разумеется, все это очень внимательно наблюдаем. Это очень серьезная инициатива. Она действительно востребована», – сказал он.

Песков отметил, что предложение по изменению налоговой системы находится «в русле тех основных концептуальных посылов, о которых говорил президент в своем послании Федеральному собранию».

28 мая Минфин России внес в правительство инициативы, направленные на совершенствование налоговой системы страны. Пакет законопроектов включает в себя поправки в закон «О бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.», а также изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Согласно предложению, для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка НДФЛ останется 13%, для доходов от 2,4 до 5 млн руб. – 15%, от 5 до 20 млн руб. – 18%, от 20 до 50 млн руб. – 20%, свыше 50 млн руб. – 22%.

29 мая комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложения Минфина РФ по совершенствованию налоговой системы. Далее они будут рассмотрены на заседании правительства, изменения могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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