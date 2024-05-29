Песков назвал востребованными предложенные изменения налоговой системы
Дискуссия по предложению Минфина по совершенствованию налоговой системы ведется, это является востребованной и серьезной инициативой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Дискуссия уже ведется очень активно: и эксперты, и специалисты принимают участие, и от правительства есть комментарии, и от депутатов, от руководства Думы. Поэтому мы, разумеется, все это очень внимательно наблюдаем. Это очень серьезная инициатива. Она действительно востребована», – сказал он.
Песков отметил, что предложение по изменению налоговой системы находится «в русле тех основных концептуальных посылов, о которых говорил президент в своем послании Федеральному собранию».
28 мая Минфин России внес в правительство инициативы, направленные на совершенствование налоговой системы страны. Пакет законопроектов включает в себя поправки в закон «О бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.», а также изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы.
Согласно предложению, для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка НДФЛ останется 13%, для доходов от 2,4 до 5 млн руб. – 15%, от 5 до 20 млн руб. – 18%, от 20 до 50 млн руб. – 20%, свыше 50 млн руб. – 22%.
29 мая комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложения Минфина РФ по совершенствованию налоговой системы. Далее они будут рассмотрены на заседании правительства, изменения могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию.