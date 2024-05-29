Песков назвал востребованными предложенные изменения налоговой системы

«Дискуссия уже ведется очень активно: и эксперты, и специалисты принимают участие, и от правительства есть комментарии, и от депутатов, от руководства Думы. Поэтому мы, разумеется, все это очень внимательно наблюдаем. Это очень серьезная инициатива. Она действительно востребована», – сказал он.