Куда пойти на ПМЭФе 7 июня
«Ведомости» выбрали ключевые деловые мероприятия третьего дня Петербургского международного экономического форума.
10:30. Сессия «Как цифровые платформы и экосистемы трансформируют экономику». Участники обсудят развитие экосистемной бизнес-модели и уровень конкуренции на рынке, налоговое администрирование цифровых платформ. Спикеры – глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, председатель правления Т-банка (бывший «Тинькофф») Станислав Близнюк, представители правительства, ЦБ и маркетплейсов.
10:30. Сессия «Доброе техно_утро с ВЭБ. РФ». Будут обсуждаться вопросы, связанные с созданием в России суверенной научной и технологической базы и инфраструктуры, роль государства для развития рынка.
12:00. Сессия «Трансформация в интересах глобального роста: роль финансового сектора в достижении стратегических целей развития». Спикеры – вице-премьер РФ Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, профильные министры из Омана, ОАЭ, Египта, главы центробанков Туниса и Венесуэлы. Модерирует сессию председатель правления ВТБ Андрей Костин.
12:00. Сессия «Здоровьесберегающие технологии: путь к долголетию». Участники обсудят, как должны трансформироваться системы здравоохранения, чтобы рост продолжительности жизни стал не бременем, а экономической инвестицией. Среди спикеров – руководители крупных медучреждений, вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, актер Владимир Машков и др. Модератор сессии – вице-премьер Татьяна Голикова.
14:00. Пленарное заседание. На нем предусмотрено выступление президента РФ Владимира Путина, а также выступления глав Боливии и Зимбабве Луиса Альберто Арсе Катакоры и Эммерсона Мнангагвы.