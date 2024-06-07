Куда пойти на ПМЭФе 7 июня

12:00. Сессия «Здоровьесберегающие технологии: путь к долголетию». Участники обсудят, как должны трансформироваться системы здравоохранения, чтобы рост продолжительности жизни стал не бременем, а экономической инвестицией. Среди спикеров – руководители крупных медучреждений, вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, актер Владимир Машков и др. Модератор сессии – вице-премьер Татьяна Голикова.