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Куда пойти на ПМЭФе 7 июня

Ведомости

«Ведомости» выбрали ключевые деловые мероприятия третьего дня Петербургского международного экономического форума.

10:30. Сессия «Как цифровые платформы и экосистемы трансформируют экономику». Участники обсудят развитие экосистемной бизнес-модели и уровень конкуренции на рынке, налоговое администрирование цифровых платформ. Спикеры – глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, председатель правления Т-банка (бывший «Тинькофф») Станислав Близнюк, представители правительства, ЦБ и маркетплейсов.

10:30. Сессия «Доброе техно_утро с ВЭБ. РФ». Будут обсуждаться вопросы, связанные с созданием в России суверенной научной и технологической базы и инфраструктуры, роль государства для развития рынка.

12:00. Сессия «Трансформация в интересах глобального роста: роль финансового сектора в достижении стратегических целей развития». Спикеры – вице-премьер РФ Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, профильные министры из Омана, ОАЭ, Египта, главы центробанков Туниса и Венесуэлы. Модерирует сессию председатель правления ВТБ Андрей Костин.

12:00. Сессия «Здоровьесберегающие технологии: путь к долголетию». Участники обсудят, как должны трансформироваться системы здравоохранения, чтобы рост продолжительности жизни стал не бременем, а экономической инвестицией. Среди спикеров – руководители крупных медучреждений, вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, актер Владимир Машков и др. Модератор сессии – вице-премьер Татьяна Голикова.

14:00. Пленарное заседание. На нем предусмотрено выступление президента РФ Владимира Путина, а также выступления глав Боливии и Зимбабве Луиса Альберто Арсе Катакоры и Эммерсона Мнангагвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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