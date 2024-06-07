Экономические власти обсудили доверие бизнеса к государству

Доверие бизнеса и инвесторов к государству стало одной из главных тем макроэкономической дискуссии. По ее итогам всем спикерам, курирующим экономическую политику страны, удалось прийти к консенсусу, хотя и не сразу. Такие общественные институты, как частная собственность, суд и правоприменительная практика, действительно должны измениться и «повзрослеть». Без их устойчивости и самостоятельности нельзя говорить о росте инвестиций и экономики в целом, согласились представители экономических властей.