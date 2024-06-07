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Экономические власти обсудили доверие бизнеса к государству

На центральной сессии по макроэкономике Силуанов, Набиуллина, Решетников и Орешкин пришли к консенсусу, хотя не без труда
Софья Ермакова
У Андрея Макарова (справа), как опытного ведущего, возникло много вопросов к представителям исполнительной власти о планах и ходе их реализации. Но депутатский опыт позволил сформулировать вопросы так, чтобы Максим Орешкин и его коллеги вели дискуссию в конструктивном ключе/ Андрей Гордеев / Ведомости

Доверие бизнеса и инвесторов к государству стало одной из главных тем макроэкономической дискуссии. По ее итогам всем спикерам, курирующим экономическую политику страны, удалось прийти к консенсусу, хотя и не сразу. Такие общественные институты, как частная собственность, суд и правоприменительная практика, действительно должны измениться и «повзрослеть». Без их устойчивости и самостоятельности нельзя говорить о росте инвестиций и экономики в целом, согласились представители экономических властей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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