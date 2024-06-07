Wildberries разместит логистический центр в подмосковной ОЭЗ «Максимиха»
Согласно договоренностям, Wildberries приобретет участок под строительство складского комплекса и объектов инфраструктуры. ОЭЗ «Максимиха», которую развивает Группа ВТБ, обеспечит комплекс энергоресурсами, дорогами и транспортными развязками.
Объем инвестиций в строительство может составить до 10 млрд руб., площадь логистического центра – около 200 000 кв. м.
ОЭЗ «Максимиха» расположена на южном направлении от Москвы в 45 км от МКАД. На данный момент там ведется строительство контейнерного терминала «Усады», который даст возможность развития предприятий, ориентированных на железнодорожную логистику. ОЭЗ имеет собственную службу технического заказчика.