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Wildberries разместит логистический центр в подмосковной ОЭЗ «Максимиха»

Ведомости

Председатель правления ВТБ Андрей Костин и глава Wildberries Татьяна Бакальчук подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о размещении логистического центра в подмосковной особой экономической зоне (ОЭЗ) «Максимиха». Об этом сообщила пресс-служба банка.

Согласно договоренностям, Wildberries приобретет участок под строительство складского комплекса и объектов инфраструктуры. ОЭЗ «Максимиха», которую развивает Группа ВТБ, обеспечит комплекс энергоресурсами, дорогами и транспортными развязками.

Объем инвестиций в строительство может составить до 10 млрд руб., площадь логистического центра – около 200 000 кв. м.

ОЭЗ «Максимиха» расположена на южном направлении от Москвы в 45 км от МКАД. На данный момент там ведется строительство контейнерного терминала «Усады», который даст возможность развития предприятий, ориентированных на железнодорожную логистику. ОЭЗ имеет собственную службу технического заказчика.

5 июня Бакальчук на полях ПМЭФа сообщила, что Wildberries занимается восстановлением склада в Шушарах после крупного пожара в логистическом комплексе, к концу года объект введут в эксплуатацию. Площадь объекта составит 100 000 кв. м. Сотрудники склада в Шушарах вернутся на прошлое место работы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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