Wildberries разместит логистический центр в подмосковной ОЭЗ «Максимиха»

5 июня Бакальчук на полях ПМЭФа сообщила, что Wildberries занимается восстановлением склада в Шушарах после крупного пожара в логистическом комплексе, к концу года объект введут в эксплуатацию. Площадь объекта составит 100 000 кв. м. Сотрудники склада в Шушарах вернутся на прошлое место работы.