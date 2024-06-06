Главные события второго дня ПМЭФ-2024

Главные события второго дня ПМЭФ-2024В «Экспофоруме» состоялось торжественное открытие
Днем 6 июня состоялось торжественное открытие 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в «Экспофоруме», а ранее утро для участников началось спортивным забегом по центру Северной столицы. О главных событиях второго дня форума – в материале «Ведомостей».
6 июня у Путина были запланированы встречи с президентом Боливии Луисом Альберто Арсе Катакорой, президентом Республики Сербской Милорадом Додиком и президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.
Президент России выразил уверенность, что лидер Боливии внесет заметный вклад в работу ПМЭФа. «Что касается двусторонних отношений, они развиваются между Россией и Боливией на прочном фундаменте, с учетом интересов друг друга. Общий объем в денежном выражении товарооборота пока небольшой, но он имеет хорошие тенденции к росту», – обратился он к Арсе.
Путин также встретился с Дилмой Роуссефф – президентом Нового банка развития, учрежденного странами БРИКС.
Модератор пленарного заседания ПМЭФа с участием Путина 7 июня уже выбран, но Кремль продолжает хранить его имя его в тайне. Об этом заявил пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова. Заседание начнется около 14:00 – 15:00.
Утренний забег
В рамках ПМЭФа 1600 человек, в том числе представители делегации ОАЭ во главе с министром экономики Абдуллой бин Тук Аль-Марри, приняли участие в забеге на 5 км «Навстречу Играм дружбы». Разминку перед стартом провели олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и звезда бодибилдинга Дарья Кулаева.
Цели экономики
В сессии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» спикерами стали председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Решетников.
Орешкин заявил, что четвертое место России в рейтинге Всемирного банка по паритету покупательной способности – это, с одной стороны, повод гордиться страной, но, с другой стороны, не повод почивать на лаврах. Хорошее место в этом топе не означает хорошее качество жизни по всей России, а перед правительством стоит еще большое количество задач, которые нужно решать. Орешкин также назвал три достижения за последние шесть лет. Первое – структурные изменения с точки зрения снижения бедности и неравенства, сделаны серьезные программы поддержки семей. Второе – рост качества инфраструктуры в городах. Третье – самодостаточность России. Российский финансовый сектор, по его мнению, один из самых развитых в мире, это же касается других областей – маркетплейсов, такси и «Госуслуг».
Набиуллина назвала главными задачами для экономики РФ на будущие годы развитие рынка капитала, глобальную открытость и технологическое лидерство.
Силуанов сказал, что введением санкций против России страны Запада «сами стреляют себе в ногу».
Спор о макаронах
Отвечая на вопрос об изъятии активов «Макфы» и «Соликамского магниевого завода» в пользу государства, Силуанов заявил, что эти активы передали в казну. «И мы их будем реализовывать. Такие задачи Росимуществу поставлены. Не держать, не управлять, нам не нужна такая государственная экономика», – сказал он.
Набиуллина, комментируя это заявление, предупредила, что при изъятии активов в пользу государства необходимо учитывать последствия таких решений: «Вопрос не в том, что вы их не будете держать в госсобственности, а отдадите в частную собственность, вопрос в том, что у добросовестных приобретателей на организованных торгах они были изъяты. После этого мы не можем ожидать, что люди со своими деньгами будут покупать акции на организованных торгах».
Ключевая ставка
Глава ВТБ Андрей Костин заявил о том, что Центробанк может ключевую ставку на заседании 7 июня до 17%. С ним согласился глава Сбербанка Герман Греф: по его мнению, смягчения денежно-кредитной политики ЦБ ждать не стоит.
«Я ехал сегодня на форум, думал, что ставка сохранится, но после того, как Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина] сказала, что в следующем году будет 4% [инфляция], понял, что они поднимут завтра [ключевую ставку], наверно, на 100 базисных пунктов», – сказал Костин.
Налоговая система
По данным ВЦИОМ, предложение о введении в России пятиступенчатой шкалы НДФЛ поддерживают и считают справедливым 76% россиян.
В ходе дискуссии «Совершенствование налоговой системы: справедливость, сбалансированность, стабильность» Силуанов пообещал, что Минфин не сбудет складывать в «кубышку» доходы от налоговых изменений.
«Все, что соберем – сбалансированно отдадим», – сказал он. Министр также анонсировал предложения правительства по туристическому сбору ко второму чтению законопроектов по совершенствованию налоговой системы в Госдуме и заявил «Ведомостям», что объем поступлений в фонд «Круг добра» в результате налоговых изменений останется прежним.
Нефть
Добыча нефти в России по итогам этого года составит около 505-515 млн т, сообщил вице-премьер Александр Новак.
Новак также заявил, что решение ОПЕК+ по уровням добычи на 2025 г. позитивно влияет на рынок нефти и способствует его устойчивости. Россия продолжила снижение добычи нефти в рамках договоренностей с объединением. Разрешенный уровень добычи нефти всех участников ОПЕК+ с января следующего года вырастет на 300 000 барр. и составит 39,725 млн барр. в сутки.
Мировой спрос на нефть к 2030 г. может вырасти с текущих 102,2 млн баррелей в сутки (барр./сутки) до 110-115 млн барр./сутки. В числе причин увеличения спроса Новак назвал развитие нефтегазохимии и рост количества авиаперелетов. Он также отметил, что в связи с этим нефтяная отрасль нуждается в инвестициях, для чего нужно смотреть «на горизонт 5-10 лет вперед».
Рекорды санкций
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров на открытии форума заявил, что Россия побила рекорды по количеству санкций – их более 20 000, такого давления не испытывала ни одна страна мира.
Россияне и российские компании хорошо адаптировались к западным санкциям, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, но в долгосрочной перспективе в этой новой адаптации должно быть больше стратегии, особенно когда речь идет об энергетическом секторе.
Министр туризма Венесуэлы Али Падрон, в третий раз посещающий ПМЭФ, отметил, что форум – огромное пространство для развития возможностей в мире, далеком от санкций и экономической блокады.
Заявления талибов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия поддерживала контакты с талибами («Талибан» признан террористической организацией и запрещен в России) долгие годы. «Американцы и натовцы оставили в Афганистане и вокруг такое количество проблем, что это по сути похоже на такие минные поля, которые просто придется разминировать», – подчеркнула она.
И. о. министра труда и социального развития правительства «Талибана» Абдул Умари сказал, что Афганистан нацелен заключить со странами ЕАЭС меморандумы о взаимопонимании. Талибы с нетерпением ждут, когда Россия исключит их из списка запрещенных организаций.
Будущее Молдавии
Будущее Молдавии – с ЕАЭС, так считают большинство жителей республики, заявил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор. Глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала, что у молдавских властей одна цель – ослабить оппозицию, а быть оппозиционным политиком в Молдавии очень сложно. Заместитель председателя правления по региональному и международному развитию «Сколково» Юрий Сапрыкин во время сессии «Большой разговор бизнеса Молдовы и стран ЕАЭС: вызовы и возможности» заявил, что фонд готов пригласить в свою экосистему компании из Молдавии.
Фильмы и анимация
Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Дмитрий Давиденко заявила, что в будущем прокатные удостоверения будут получать только те фильмы и сериалы, которые соответствуют традиционным ценностям. А председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала, что фантаст Сергей Лукьяненко, «Союзмультфильм» и Okko совместно работают над проектом о русских супергероях «Орден Алой звезды».