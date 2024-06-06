Главные события второго дня ПМЭФ-2024

Орешкин заявил, что четвертое место России в рейтинге Всемирного банка по паритету покупательной способности – это, с одной стороны, повод гордиться страной, но, с другой стороны, не повод почивать на лаврах. Хорошее место в этом топе не означает хорошее качество жизни по всей России, а перед правительством стоит еще большое количество задач, которые нужно решать. Орешкин также назвал три достижения за последние шесть лет. Первое – структурные изменения с точки зрения снижения бедности и неравенства, сделаны серьезные программы поддержки семей. Второе – рост качества инфраструктуры в городах. Третье – самодостаточность России. Российский финансовый сектор, по его мнению, один из самых развитых в мире, это же касается других областей – маркетплейсов, такси и «Госуслуг».