Новак спрогнозировал объем добычи нефти в России в 2024 году

Новак спрогнозировал объем добычи нефти в России в 2024 годуС октября начнется восстановление, и за квартал суточный объем может вырасти на 118 000 баррелей
Добыча нефти в России по итогам этого года составит около 505–515 млн т, сообщил вице-премьер Александр Новак 6 июня журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Я думаю, что мы будем в диапазоне от 505 млн до 515 млн т, ближе, мне кажется, к 515 млн т. Точнее будет известно в конце года», – сказал он. И добавил, что с 1 октября «по графику – постепенное восстановление».
В прошлом году в России было добыто 530,6 млн т нефти, включая газовый конденсат. Таким образом, прогноз Новака предполагает снижение добычи на 3–5%. В феврале чиновник говорил, что добыча нефти по итогам 2024 г. будет находиться в диапазоне 520–530 млн т. Если новый прогноз Новака сбудется, то добыча по итогам этого года окажется самой низкой с 2020 г., когда заработало новое соглашение в рамках ОПЕК+.
Новак также уточнил, что в январе – апреле 2024 г. на дружественные страны пришлось 95% объемов экспорта нефти и нефтепродуктов из России, а за последние два года – в среднем 80%.
Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков отмечал в ходе ПМЭФа, что эмбарго на поставки нефти из России в Евросоюз (ЕС) и другие страны ускорило переориентацию экспорта нефти из России «с запада на восток».
«Нам заранее было очевидно, что у рынков Азии, Африки, Латинской Америки высокий потенциал развития. Там растет население, растет экономика, растет спрос на энергоносители. Мы планировали постепенное расширение на этих рынках. А санкции и эмбарго только ускорили эту переориентацию», – сказал Дюков.
Новак также сообщил, что около 70% платежей за поставки энергоресурсов сейчас проходят в национальных валютах России и стран-партнеров. «Есть определенные вопросы, которые решаются, – это вопросы платежей, страхования, но в целом отрасль работает устойчиво», – отметил вице-премьер.
Он добавил, что, согласно прогнозам, спрос на нефть в мире будет расти и к 2030 г. достигнет 110–115 млн барр./сутки против нынешних 102 млн барр. Стимулировать потребность в сырье будут, по словам чиновника, растущие мощности в нефтегазохимии и рост числа авиаперелетов.
В октябре 2024 г. заканчивается действие добровольных ограничений на добычу нефти в 2,2 млн барр./сутки, которые взяли на себя восемь стран, присоединившихся к соглашению ОПЕК+, включая Россию, сообщало 2 июня государственное агентство Саудовской Аравии. Договоренности, согласно итогам последней встречи министров ОПЕК+, действуют до конца III квартала. До конца 2025 г. продолжит действовать добровольное снижение добычи на 1,7 млн барр./сутки, начатое в мае 2023 г.
Квота России на производство нефти в рамках ОПЕК+ сохранится на уровне 9,95 млн барр./сутки до конца следующего года. Но в июне этого года Москва должна будет сократить добычу до 9 млн барр./сутки из-за перепроизводства в апреле.
Снижение прогноза по добыче нефти в России связано как с сохранением размера квот ОПЕК+, так и с планами «компенсации сверхдобычи» в апреле этого года, считает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. При этом, согласно планам организации, в IV квартале этого года добыча нефти в России к предыдущему кварталу должна вырасти на 118 000 барр./сутки до 9,1 млн барр., подсчитал он. Партнер Kept Максим Малков добавляет, что российские компании при необходимости могут быстро восстановить производство нефти.
Если говорить о переориентации экспорта нефти из России, поставки в так называемые недружественные страны сейчас сохраняются только по южной ветке трубопровода «Дружба», напоминает ведущий аналитик Финансового университета Игорь Юшков. При этом около 80% поставок за границу идут в Китай и Индию, еще около 10% приходится на Турцию, добавляет он. По данным Дудченко, в январе – апреле 2024 г. на Россию пришлось 30–35% нефтяного импорта Китая (37,8 млн т) и 40% импорта Индии (около 26,5 млн т). Аналитик отмечает, что это говорит о «достаточно эффективной» перестройке логистических цепочек в условиях санкций.