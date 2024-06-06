Новак спрогнозировал объем добычи нефти в России в 2024 году

Если говорить о переориентации экспорта нефти из России, поставки в так называемые недружественные страны сейчас сохраняются только по южной ветке трубопровода «Дружба», напоминает ведущий аналитик Финансового университета Игорь Юшков. При этом около 80% поставок за границу идут в Китай и Индию, еще около 10% приходится на Турцию, добавляет он. По данным Дудченко, в январе – апреле 2024 г. на Россию пришлось 30–35% нефтяного импорта Китая (37,8 млн т) и 40% импорта Индии (около 26,5 млн т). Аналитик отмечает, что это говорит о «достаточно эффективной» перестройке логистических цепочек в условиях санкций.