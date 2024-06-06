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Новак спрогнозировал объем добычи нефти в России в 2024 году

С октября начнется восстановление, и за квартал суточный объем может вырасти на 118 000 баррелей
Дарья Савенкова
Василий Милькин
Росконгресс

Добыча нефти в России по итогам этого года составит около 505–515 млн т, сообщил вице-премьер Александр Новак 6 июня журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я думаю, что мы будем в диапазоне от 505 млн до 515 млн т, ближе, мне кажется, к 515 млн т. Точнее будет известно в конце года», – сказал он. И добавил, что с 1 октября «по графику – постепенное восстановление».

В прошлом году в России было добыто 530,6 млн т нефти, включая газовый конденсат. Таким образом, прогноз Новака предполагает снижение добычи на 3–5%. В феврале чиновник говорил, что добыча нефти по итогам 2024 г. будет находиться в диапазоне 520–530 млн т. Если новый прогноз Новака сбудется, то добыча по итогам этого года окажется самой низкой с 2020 г., когда заработало новое соглашение в рамках ОПЕК+.

Новак также уточнил, что в январе – апреле 2024 г. на дружественные страны пришлось 95% объемов экспорта нефти и нефтепродуктов из России, а за последние два года – в среднем 80%.

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков отмечал в ходе ПМЭФа, что эмбарго на поставки нефти из России в Евросоюз (ЕС) и другие страны ускорило переориентацию экспорта нефти из России «с запада на восток».

«Нам заранее было очевидно, что у рынков Азии, Африки, Латинской Америки высокий потенциал развития. Там растет население, растет экономика, растет спрос на энергоносители. Мы планировали постепенное расширение на этих рынках. А санкции и эмбарго только ускорили эту переориентацию», – сказал Дюков.

Новак также сообщил, что около 70% платежей за поставки энергоресурсов сейчас проходят в национальных валютах России и стран-партнеров. «Есть определенные вопросы, которые решаются, – это вопросы платежей, страхования, но в целом отрасль работает устойчиво», – отметил вице-премьер.

Он добавил, что, согласно прогнозам, спрос на нефть в мире будет расти и к 2030 г. достигнет 110–115 млн барр./сутки против нынешних 102 млн барр. Стимулировать потребность в сырье будут, по словам чиновника, растущие мощности в нефтегазохимии и рост числа авиаперелетов.

В октябре 2024 г. заканчивается действие добровольных ограничений на добычу нефти в 2,2 млн барр./сутки, которые взяли на себя восемь стран, присоединившихся к соглашению ОПЕК+, включая Россию, сообщало 2 июня государственное агентство Саудовской Аравии. Договоренности, согласно итогам последней встречи министров ОПЕК+, действуют до конца III квартала. До конца 2025 г. продолжит действовать добровольное снижение добычи на 1,7 млн барр./сутки, начатое в мае 2023 г. 

Квота России на производство нефти в рамках ОПЕК+ сохранится на уровне 9,95 млн барр./сутки до конца следующего года. Но в июне этого года Москва должна будет сократить добычу до 9 млн барр./сутки из-за перепроизводства в апреле.

Снижение прогноза по добыче нефти в России связано как с сохранением размера квот ОПЕК+, так и с планами «компенсации сверхдобычи» в апреле этого года, считает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. При этом, согласно планам организации, в IV квартале этого года добыча нефти в России к предыдущему кварталу должна вырасти на 118 000 барр./сутки до 9,1 млн барр., подсчитал он. Партнер Kept Максим Малков добавляет, что российские компании при необходимости могут быстро восстановить производство нефти. 

Если говорить о переориентации экспорта нефти из России, поставки в так называемые недружественные страны сейчас сохраняются только по южной ветке трубопровода «Дружба», напоминает ведущий аналитик Финансового университета Игорь Юшков. При этом около 80% поставок за границу идут в Китай и Индию, еще около 10% приходится на Турцию, добавляет он. По данным Дудченко, в январе – апреле 2024 г. на Россию пришлось 30–35% нефтяного импорта Китая (37,8 млн т) и 40% импорта Индии (около 26,5 млн т). Аналитик отмечает, что это говорит о «достаточно эффективной» перестройке логистических цепочек в условиях санкций.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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