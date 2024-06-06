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Путин на ПМЭФе встретится с президентами Боливии, Республики Сербской и Зимбабве

Ведомости

Президент России Владимир Путин 6 июня проведет встречи с президентом Боливии Луисом Альберто Арсе Катакорой, президентом Республики Сербской Милорадом Додиком и президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Переговоры между Россией и Боливией пройдут в расширенном и узком составе, сообщил Песков. Он оценил предстоящую встречу с президентом Республики Сербской как продолжение важных контактов. Встреча с президентом Зимбабве также пройдет в расширенном и узком составе.

Кроме того, в течение дня президент примет главу Нового банка развития Дилму Русеф, которая находится на ПМЭФе. Глава государства также продолжит готовиться к пленарному заседанию ПМЭФа, которое пройдет 7 июня.

В этом году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Тема заявлена как «Основа многополярности – формирование новых центров роста». На полях форума пройдет около 400 мероприятий.

Ожидается, что общее число иностранных гостей на ПМЭФе превысит 17 000 из 136 государств. 7 июня на форуме выступит Путин, предусмотрено его участие в пленарном заседании и международные контакты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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