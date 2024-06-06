Путин на ПМЭФе встретится с президентами Боливии, Республики Сербской и Зимбабве

Переговоры между Россией и Боливией пройдут в расширенном и узком составе, сообщил Песков. Он оценил предстоящую встречу с президентом Республики Сербской как продолжение важных контактов. Встреча с президентом Зимбабве также пройдет в расширенном и узком составе.