Путин на ПМЭФе встретится с президентами Боливии, Республики Сербской и Зимбабве
Президент России Владимир Путин 6 июня проведет встречи с президентом Боливии Луисом Альберто Арсе Катакорой, президентом Республики Сербской Милорадом Додиком и президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Переговоры между Россией и Боливией пройдут в расширенном и узком составе, сообщил Песков. Он оценил предстоящую встречу с президентом Республики Сербской как продолжение важных контактов. Встреча с президентом Зимбабве также пройдет в расширенном и узком составе.
Кроме того, в течение дня президент примет главу Нового банка развития Дилму Русеф, которая находится на ПМЭФе. Глава государства также продолжит готовиться к пленарному заседанию ПМЭФа, которое пройдет 7 июня.
Ожидается, что общее число иностранных гостей на ПМЭФе превысит 17 000 из 136 государств. 7 июня на форуме выступит Путин, предусмотрено его участие в пленарном заседании и международные контакты.