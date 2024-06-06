Путин встретился с президентом Боливии
Президент России Владимир Путин проводит встречу с президентом Боливии Луисом Арсе в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Лидеры государств встретились в Константиновском дворце в пригороде Санкт-Петербурга.
Путин поприветствовал коллегу из Боливии в Санкт-Петербурге. Он отметил, что Арсе впервые приехал в Россию в качестве главы государства. Президент России выразил уверенность, что лидер Боливии внесет заметный вклад в работу ПМЭФа.
«Что касается двусторонних отношений, они развиваются между Россией и Боливией на прочном фундаменте, с учетом интересов друг друга. Общий объем в денежном выражении товарооборота пока небольшой, но он имеет хорошие тенденции к росту», – сказал Путин.
Путин также напомнил, что «Росатом» осуществляет свою программу в городе Эль-Альто – сооружает Центр ядерных исследований и технологий. Среди введенных в эксплуатацию объектов самый крупный – радиофармакологический комплекс, который обеспечивает клиники Боливии препаратами.
4 июня стало известно, что Путин обсудит с Арсе вопрос включения Боливии в БРИКС. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что подходы двух стран по ключевым вопросам международной повестки дня близки. Боливия поддерживает российские инициативы по борьбе с героизацией нацизма, а также подходы в вопросах международной безопасности.
Кроме встречи с лидером Боливии ожидается, что Путин проведет переговоры с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком и президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.