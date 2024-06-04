Путин обсудит с президентом Боливии ее включение в БРИКС
Президент России Владимир Путин обсудит с лидером Боливии Луисом Арсе в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вопрос включения южноамериканской страны в БРИКС. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
«Будет обсуждаться и предложение Боливии о том, чтобы рассмотреть вопрос о включении страны в БРИКС, с учетом нашего председательства проблема имеет особое значение», – сказал Ушаков на брифинге.
Подходы двух стран по ключевым вопросам международной повестки дня достаточно близки, отметил помощник президента. По его словам, на международных площадках Боливия поддерживает российские инициативы по борьбе с героизацией нацизма, а также подходы в вопросах международной информационной безопасности, по проблематике мирного использования космоса, защите прав человека.
Путин примет участие с 5 по 7 июня в мероприятиях ПМЭФа, где, как рассказал Ушаков, у него состоятся и переговоры с зарубежными коллегами. 6 июня пройдет первая встреча российского лидера с президентом Боливии и переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Главы государств поговорят сперва в формате один на один, а затем к ним присоединятся министры.
Боливия в апреле сообщила о желании присоединиться к БРИКС. О стремлении стать частью объединения также заявляли Колумбия и Венесуэла. Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами с 1 января 2024 г. С начала этого года началось председательство России в объединении.