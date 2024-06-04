Путин обсудит с президентом Боливии ее включение в БРИКС

Путин примет участие с 5 по 7 июня в мероприятиях ПМЭФа, где, как рассказал Ушаков, у него состоятся и переговоры с зарубежными коллегами. 6 июня пройдет первая встреча российского лидера с президентом Боливии и переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Главы государств поговорят сперва в формате один на один, а затем к ним присоединятся министры.