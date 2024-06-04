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Путин обсудит с президентом Боливии ее включение в БРИКС

Ведомости

Президент России Владимир Путин обсудит с лидером Боливии Луисом Арсе в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вопрос включения южноамериканской страны в БРИКС. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Будет обсуждаться и предложение Боливии о том, чтобы рассмотреть вопрос о включении страны в БРИКС, с учетом нашего председательства проблема имеет особое значение», – сказал Ушаков на брифинге.

Подходы двух стран по ключевым вопросам международной повестки дня достаточно близки, отметил помощник президента. По его словам, на международных площадках Боливия поддерживает российские инициативы по борьбе с героизацией нацизма, а также подходы в вопросах международной информационной безопасности, по проблематике мирного использования космоса, защите прав человека.

Путин примет участие с 5 по 7 июня в мероприятиях ПМЭФа, где, как рассказал Ушаков, у него состоятся и переговоры с зарубежными коллегами. 6 июня пройдет первая встреча российского лидера с президентом Боливии и переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Главы государств поговорят сперва в формате один на один, а затем к ним присоединятся министры.

Боливия в апреле сообщила о желании присоединиться к БРИКС. О стремлении стать частью объединения также заявляли Колумбия и Венесуэла. Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами с 1 января 2024 г. С начала этого года началось председательство России в объединении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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