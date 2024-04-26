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Боливия заявила о желании присоединиться к БРИКС

Ведомости

Боливия надеется присоединиться к БРИКС. Такое заявление сделала министр иностранных дел страны Селинда Соса Лунда в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по итогам переговоров. 

«Мы, Боливия и наш президент, выразили интерес и желание стать частью БРИКС», – сказала она.

По словам главы Сосы Лунды, Боливия получила поддержку со стороны стран – членов БРИКС по вопросу возможного вступления южноамериканской страны в объединение. В заключение она выразила надежду, что Боливия уже скоро присоединится к БРИКС.

Лавров отметил, что Россия как председательствующая страна в БРИКС в этом году поддерживает устремления Боливии. По его словам, Москва заинтересована, чтобы как можно больше стран, желающих стать членами объединения или установить с ним партнерские отношения, получили положительный ответ.

Ранее о желании присоединиться к БРИКС заявили Колумбия, Венесуэла и Шри-Ланка. В марте помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что число желающих установить те или иные формы взаимодействия с БРИКС продолжает расти. По его словам, поступило несколько новых заявок на вступление в объединение. Число заявок и названия стран он тогда не уточнил.

На сегодняшний день в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами объединения с 1 января 2024 г. Приглашения вступить в БРИКС ранее также были направлены Аргентине и Саудовской Аравии. Первая страна отказалась от присоединения, а вторая пока не приняла окончательного решения.

С 1 января 2024 г. началось председательство России в БРИКС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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