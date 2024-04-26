Боливия заявила о желании присоединиться к БРИКС
Боливия надеется присоединиться к БРИКС. Такое заявление сделала министр иностранных дел страны Селинда Соса Лунда в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по итогам переговоров.
«Мы, Боливия и наш президент, выразили интерес и желание стать частью БРИКС», – сказала она.
По словам главы Сосы Лунды, Боливия получила поддержку со стороны стран – членов БРИКС по вопросу возможного вступления южноамериканской страны в объединение. В заключение она выразила надежду, что Боливия уже скоро присоединится к БРИКС.
Лавров отметил, что Россия как председательствующая страна в БРИКС в этом году поддерживает устремления Боливии. По его словам, Москва заинтересована, чтобы как можно больше стран, желающих стать членами объединения или установить с ним партнерские отношения, получили положительный ответ.
Ранее о желании присоединиться к БРИКС заявили Колумбия, Венесуэла и Шри-Ланка. В марте помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что число желающих установить те или иные формы взаимодействия с БРИКС продолжает расти. По его словам, поступило несколько новых заявок на вступление в объединение. Число заявок и названия стран он тогда не уточнил.
На сегодняшний день в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами объединения с 1 января 2024 г. Приглашения вступить в БРИКС ранее также были направлены Аргентине и Саудовской Аравии. Первая страна отказалась от присоединения, а вторая пока не приняла окончательного решения.
С 1 января 2024 г. началось председательство России в БРИКС.