Боливия заявила о желании присоединиться к БРИКС

Ранее о желании присоединиться к БРИКС заявили Колумбия, Венесуэла и Шри-Ланка. В марте помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что число желающих установить те или иные формы взаимодействия с БРИКС продолжает расти. По его словам, поступило несколько новых заявок на вступление в объединение. Число заявок и названия стран он тогда не уточнил.