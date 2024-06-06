Минэк заявил об избирательном применении федерального налогового инвествычета

Разработка новых параметров налоговой системы началась после того как президент России Владимир Путин поручил правительству продумать подходы к «более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы». Это предложение он озвучил во время обращения с посланием к Федеральному Собранию в конце февраля. При этом Путин подчеркнул, что будут разработаны стимулирующие меры для бизнеса, который вкладывает средства в развитие в реализацию инфраструктурных, социальных проектов.