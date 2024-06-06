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Минэк заявил об избирательном применении федерального налогового инвествычета

Правительство не сможет удовлетворить все запросы бизнеса, сказал глава министерства
Дарья Мосолкина
Министр экономического развития Максим Решетников/ Андрей Гордеев / Ведомости

Кабмин при определении параметров федерального инвестиционного налогового вычета планирует распространять механизм не на весь бизнес, а лишь на приоритетные отрасли. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе своего выступления на ПМЭФе.

В настоящий момент во внесенных в Госдуму поправках в рамках масштабных изменений налоговой системы отсутствует конкретный механизм предоставления федерального инвестиционного налогового вычета, который правительство обещало бизнесу в обмен на активные инвестиции, отметил модератор сессии «Совершенствование налоговой системы: справедливость, сбалансированность, стабильность», председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. 

Сейчас будущие параметры вычета – это ключевой вопрос, признал Решетников. Они будут зависеть от темпов роста экономики, а также бюджетных ресурсов. При этом кабмин не сможет удовлетворить все запросы крупного бизнеса. Предстоящее обсуждение механизма вычета внутри правительства станет сложным разговором с точки зрения соблюдения интересов всех заинтересованных ведомств и бизнеса и поддержании необходимого уровня инвестиционной активности, констатировал он. 

Правительству придется «таргетировать уровень инвестиций и выделить приоритеты с учетом технологической повестки», пояснил Решетников. «В любом случае вся поддержка должна быть приоритизирована на каком-то конкретном наборе отраслей, технологий сфер и так далее», – заключил министр.  

Отдельной задачей при разработке механизма станет уход от принципа индивидуализации льгот (определение параметров таким образом, чтобы под них могли попасть лишь определенные компании – «Ведомости»), которую необходимо будет решить «на этапе механики» подчеркнул он. 

Решетников также призвал не забывать о наличии альтернативного механизма региональных вычетов, который «нужно активизировать». Ресурсы, которые правительство направит в регионы по линии инфраструктурных бюджетных кредитов, а также по линии списания долгов должны быть сконцентрированы в том числе на эту задачу, сказал он. 

Будущие параметры этого механизма сильно волнуют бизнес, заявил председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. «С точки зрения предсказуемости нас не может не беспокоить определенная неопределенность в отношении того каким будет федеральный налоговой вычет», – сказал он. Принцип, при котором вычет будут получать только технологически активные компании, либо бизнес из приоритетных отраслей напоминает сказку про сороку-белобоку, иронично отметил Шохин. «Мы считаем, что любые инвестиции в основной капитал, в технологическое перевооружение, в территории присутствия, в образование и здоровье работников, инвестиции в рамках групп компаний, надо поощрять федеральным инвестиционным вычетом», – резюмировал глава РСПП.

Инвестиционное стимулирование бизнеса – это «краеугольный камень» в вопросе сбалансированности будущих налоговых изменений, заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Федеральный инвестиционный вычет должен стать реальным стимулом для компаний продолжать вкладывать деньги в свое развитие, уверен он. 

Предприниматели могут найти возможность для сохранения уровня инвестиций в новых налоговых условиях и самостоятельно, без использования федерального вычета, отметил председатель «Деловой России» Алексей Репик. Бизнес будет развиваться быстрее и лучше, чем это «консервативно планирует» правительство, что даст ему «дополнительный воздух» и позволит найти необходимые ресурсы, уверен он.   

О расхождении точек зрения РСПП и Минфина в отношении максимального размера инвествычета «Ведомости» писали 4 июня. Крупный бизнес предложил уплачивать только половину налога на ту часть прибыли, которая направляется на капвложения, ограничив максимальный размер вычета на уровне не более 4% из 25%-ной ставки налога на прибыль. РСПП также предлагает внедрить в законодательство термин «активно инвестирующие компании», критерии которых сейчас разрабатываются союзом. 

Разработка новых параметров налоговой системы началась после того как президент России Владимир Путин поручил правительству продумать подходы к «более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы». Это предложение он озвучил во время обращения с посланием к Федеральному Собранию в конце февраля. При этом Путин подчеркнул, что будут разработаны стимулирующие меры для бизнеса, который вкладывает средства в развитие в реализацию инфраструктурных, социальных проектов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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