Минэк заявил об избирательном применении федерального налогового инвествычета

Минэк заявил об избирательном применении федерального налогового инвествычетаПравительство не сможет удовлетворить все запросы бизнеса, сказал глава министерства
Кабмин при определении параметров федерального инвестиционного налогового вычета планирует распространять механизм не на весь бизнес, а лишь на приоритетные отрасли. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе своего выступления на ПМЭФе.
В настоящий момент во внесенных в Госдуму поправках в рамках масштабных изменений налоговой системы отсутствует конкретный механизм предоставления федерального инвестиционного налогового вычета, который правительство обещало бизнесу в обмен на активные инвестиции, отметил модератор сессии «Совершенствование налоговой системы: справедливость, сбалансированность, стабильность», председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Сейчас будущие параметры вычета – это ключевой вопрос, признал Решетников. Они будут зависеть от темпов роста экономики, а также бюджетных ресурсов. При этом кабмин не сможет удовлетворить все запросы крупного бизнеса. Предстоящее обсуждение механизма вычета внутри правительства станет сложным разговором с точки зрения соблюдения интересов всех заинтересованных ведомств и бизнеса и поддержании необходимого уровня инвестиционной активности, констатировал он.
Правительству придется «таргетировать уровень инвестиций и выделить приоритеты с учетом технологической повестки», пояснил Решетников. «В любом случае вся поддержка должна быть приоритизирована на каком-то конкретном наборе отраслей, технологий сфер и так далее», – заключил министр.
Отдельной задачей при разработке механизма станет уход от принципа индивидуализации льгот (определение параметров таким образом, чтобы под них могли попасть лишь определенные компании – «Ведомости»), которую необходимо будет решить «на этапе механики» подчеркнул он.
Решетников также призвал не забывать о наличии альтернативного механизма региональных вычетов, который «нужно активизировать». Ресурсы, которые правительство направит в регионы по линии инфраструктурных бюджетных кредитов, а также по линии списания долгов должны быть сконцентрированы в том числе на эту задачу, сказал он.
Будущие параметры этого механизма сильно волнуют бизнес, заявил председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. «С точки зрения предсказуемости нас не может не беспокоить определенная неопределенность в отношении того каким будет федеральный налоговой вычет», – сказал он. Принцип, при котором вычет будут получать только технологически активные компании, либо бизнес из приоритетных отраслей напоминает сказку про сороку-белобоку, иронично отметил Шохин. «Мы считаем, что любые инвестиции в основной капитал, в технологическое перевооружение, в территории присутствия, в образование и здоровье работников, инвестиции в рамках групп компаний, надо поощрять федеральным инвестиционным вычетом», – резюмировал глава РСПП.
Инвестиционное стимулирование бизнеса – это «краеугольный камень» в вопросе сбалансированности будущих налоговых изменений, заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Федеральный инвестиционный вычет должен стать реальным стимулом для компаний продолжать вкладывать деньги в свое развитие, уверен он.
Предприниматели могут найти возможность для сохранения уровня инвестиций в новых налоговых условиях и самостоятельно, без использования федерального вычета, отметил председатель «Деловой России» Алексей Репик. Бизнес будет развиваться быстрее и лучше, чем это «консервативно планирует» правительство, что даст ему «дополнительный воздух» и позволит найти необходимые ресурсы, уверен он.
О расхождении точек зрения РСПП и Минфина в отношении максимального размера инвествычета «Ведомости» писали 4 июня. Крупный бизнес предложил уплачивать только половину налога на ту часть прибыли, которая направляется на капвложения, ограничив максимальный размер вычета на уровне не более 4% из 25%-ной ставки налога на прибыль. РСПП также предлагает внедрить в законодательство термин «активно инвестирующие компании», критерии которых сейчас разрабатываются союзом.
Разработка новых параметров налоговой системы началась после того как президент России Владимир Путин поручил правительству продумать подходы к «более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы». Это предложение он озвучил во время обращения с посланием к Федеральному Собранию в конце февраля. При этом Путин подчеркнул, что будут разработаны стимулирующие меры для бизнеса, который вкладывает средства в развитие в реализацию инфраструктурных, социальных проектов.