Захарова сообщила, что Россия поддерживала контакты с талибами долгие годы
Россия поддерживала контакты с талибами (движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России с 2003 г.) на протяжении долгих лет, сообщила в интервью «РИА Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Сейчас работа по выстраиванию отношений [с талибами] ведется. Но мы поддерживали контакты и все эти годы, я имею в виду, для нас эта тема не новая c движением талибов», – сказала она.
Захарова пояснила, что эти контакты были необходимы для решения большого количества проблем, который оставили после себя США и НАТО.
27 мая МИД и Минюст России рекомендовали президенту Владимиру Путину исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций. На следующий день во время пресс-подхода в аэропорту Ташкента российский лидер заявил, что, поскольку талибы в настоящее время контролируют весь Афганистан, «Москва будет строить отношения с их представителями, исходя из сегодняшних реалий».
В этом году делегация «Талибана» принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), проходящем с 5 по 8 июня.