Россия поддержит членство Афганистана в ШОС

Российские власти ранее не обсуждали вопрос об исключении «Талибана» из списка запрещенных организаций со своими партнерами из Центральной Азии, сказал на брифинге Кабулов. Россия активно развивает торгово-экономические связи с Афганистаном при новых властях. По данным Кабулова, по итогам текущего года товарооборот двух стран может достигнуть $600 млн, по данным Торгово-инвестиционной палаты Афганистана, в 2022 г. этот показатель составлял всего $170 млн. Афганистан в первую очередь закупает у России нефтепродукты, продовольствие, медикаменты и другие товары широкого потребления. «В условиях улучшения ситуации с безопасностью российский частный бизнес активнее заключает контракты с афганцами», – подчеркнул дипломат.