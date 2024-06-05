Россия поддержит членство Афганистана в ШОС

Россия поддержит членство Афганистана в ШОСЭто последует вскоре после исключения «Талибана» из списка запрещенных организаций
Москва поддержит полноправное членство Афганистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС, входят Россия, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Пакистан и Узбекистан) после исключения «Талибана» (признан террористической организацией и запрещен в России) из списка запрещенных организаций, заявил 4 июня в пресс-центре «Россия сегодня» директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
«Но это не только вопрос признания. ШОС в первую очередь экономическая организация. Поэтому Кабул должен привести в относительный порядок свою экономику, чтобы остальные члены организации сочли вступление Афганистана целесообразным», – уточнил дипломат.
На сегодня Афганистан имеет статус государства-наблюдателя в ШОС. Но поскольку ни одно государство не признает правительство «Талибана», представители движения не могут принимать участие в заседаниях организации.
МИД и Минюст России рекомендовали президенту Владимиру Путину исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций 27 мая. На следующий день во время пресс-подхода в аэропорту Ташкента российский президент заявил, что, поскольку талибы в настоящее время контролируют весь Афганистан, «Москва будет строить отношения с их представителями, исходя из сегодняшних реалий». 3 июня Казахстан вывел «Талибан» из списка террористических организаций.
Российские власти ранее не обсуждали вопрос об исключении «Талибана» из списка запрещенных организаций со своими партнерами из Центральной Азии, сказал на брифинге Кабулов. Россия активно развивает торгово-экономические связи с Афганистаном при новых властях. По данным Кабулова, по итогам текущего года товарооборот двух стран может достигнуть $600 млн, по данным Торгово-инвестиционной палаты Афганистана, в 2022 г. этот показатель составлял всего $170 млн. Афганистан в первую очередь закупает у России нефтепродукты, продовольствие, медикаменты и другие товары широкого потребления. «В условиях улучшения ситуации с безопасностью российский частный бизнес активнее заключает контракты с афганцами», – подчеркнул дипломат.
Кроме того, Кабулов не исключил сотрудничества Москвы с Афганистаном в рамках ОДКБ. «Пока такого сотрудничества не было, но такое взаимодействие возможно: мы с талибами одинаково относимся к борьбе с международным терроризмом и наркопреступностью», – отметил дипломат.
После положительного рассмотрения Путиным вопроса об исключении движения из списка запрещенных организаций в России Москва будет добиваться снятия международных санкций с некоторых руководителей «Талибана» в Совбезе ООН, сказал дипломат.
Вхождение Кабула в состав ШОС усилит торгово-экономическое взаимодействие этой страны не только с Россией, но и со всеми государствами региона, отмечает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Георгий Мачитидзе. Кроме того, это поспособствует выводу Афганистана из международной изоляции и поможет новому правительству стабилизировать экономическую ситуацию в стране. «Продолжение политики изоляции будет означать рост влияния трансграничных экстремистских организаций не только в самом Афганистане, но и за пределами его границ. Поэтому соседние страны должны контактировать с талибами», – объяснил эксперт.
Хотя Таджикистан сохраняет враждебное отношение к новым афганским властям, продолжает Мачитидзе, Москва сможет снять сопротивление Душанбе членству Кабула в ШОС, особенно после теракта в подмосковном «Крокус сити», устроенного центральноазиатским филиалом ИГ (запрещена в РФ). «Афганцы сами страдают от терактов ИГ, а правительство талибов не первый год ведет против них борьбу. Соседние с Таджикистаном государства сами побуждают его к сотрудничеству с афганцами», – сказал эксперт.