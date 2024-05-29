«Талибан 3.0»: не повстанцы, но правительство

Логика тут достаточно простая. Россия признает террористическими те организации, которые представляют угрозу непосредственно ее национальной безопасности. Следовательно, если в мире существуют радикальные группировки, которые борются за свою независимость, стремятся прийти к власти, совершить революцию или уничтожить своего потенциального или реального врага, – это не есть причина быть признанным террористом со стороны Москвы. Если подобные группировки используют диверсионные или террористические методы в своей борьбе – это также не является обязательной причиной быть запрещенными в России. Напротив, главный критерий здесь – наличие или отсутствие угрозы для России со стороны неправительственных акторов международных отношений, нанесение ущерба ее интересам или ближайшим союзникам. Позиция рациональная, логичная, сухая, но понятная. Так и должно быть в политическом процессе.