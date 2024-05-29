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«Талибан 3.0»: не повстанцы, но правительство

Эволюция, которую пережили талибы, вполне характерна для истории революционных движений на Востоке
Георгий Асатрян , доцент МГУ, научный сотрудник РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт РСМД

МИД и Минюст доложили президенту Владимиру Путину, что афганское движение «Талибан» (признано террористическим в России с 2003 г.) можно исключить из списка запрещенных организаций. В свою очередь, глава МИДа Сергей Лавров заявил, что данная инициатива отражает объективную ситуацию. «Они являются реальной властью. Афганистан нам небезразличен», – сказал дипломат.

Логика тут достаточно простая. Россия признает террористическими те организации, которые представляют угрозу непосредственно ее национальной безопасности. Следовательно, если в мире существуют радикальные группировки, которые борются за свою независимость, стремятся прийти к власти, совершить революцию или уничтожить своего потенциального или реального врага, – это не есть причина быть признанным террористом со стороны Москвы. Если подобные группировки используют диверсионные или террористические методы в своей борьбе – это также не является обязательной причиной быть запрещенными в России. Напротив, главный критерий здесь – наличие или отсутствие угрозы для России со стороны неправительственных акторов международных отношений, нанесение ущерба ее интересам или ближайшим союзникам. Позиция рациональная, логичная, сухая, но понятная. Так и должно быть в политическом процессе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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