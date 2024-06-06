Орешкин оценил вхождение России в топ-4 экономик мира по ППС
Вхождение России в топ-4 экономик мира по уровню ВВП по паритету покупательной способности (ППС) – повод гордиться страной, но не повод «почивать на лаврах», заявил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин на дискуссии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» в рамках ПМЭФа.
«Позиция в этом рейтинге – это, с одной стороны, повод гордиться страной. Что у нас страна большая, что люди в нашей стране добиваются больших результатов: на производствах, в сельском хозяйстве, в транспорте, в других областях», – сказал он.
При этом он указал, что это «не повод почивать на лаврах». По его словам, хорошее место в этом рейтинге не означает хорошее качество жизни везде по нашей стране и есть «большое количество задач, которые нужно реализовать».
5 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что рост экономики России до четвертого места в мире по ППС не является самоцелью, главная задача – сохранить темп роста экономики.
Россия вошла в топ-4 экономик мира по ППС по данным Всемирного банка 30 мая. Страна обогнала по этому рейтингу Японию и Германию. Доля российской экономики в 2021 г. составила 3,8% от общемирового показателя по ППС объемом $5,7 трлн в относительных ценах.