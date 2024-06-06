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Орешкин оценил вхождение России в топ-4 экономик мира по ППС

Ведомости

Вхождение России в топ-4 экономик мира по уровню ВВП по паритету покупательной способности (ППС) – повод гордиться страной, но не повод «почивать на лаврах», заявил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин на дискуссии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» в рамках ПМЭФа.

«Позиция в этом рейтинге – это, с одной стороны, повод гордиться страной. Что у нас страна большая, что люди в нашей стране добиваются больших результатов: на производствах, в сельском хозяйстве, в транспорте, в других областях», – сказал он.

При этом он указал, что это «не повод почивать на лаврах». По его словам, хорошее место в этом рейтинге не означает хорошее качество жизни везде по нашей стране и есть «большое количество задач, которые нужно реализовать».

5 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что рост экономики России до четвертого места в мире по ППС не является самоцелью, главная задача – сохранить темп роста экономики.

Россия вошла в топ-4 экономик мира по ППС по данным Всемирного банка 30 мая. Страна обогнала по этому рейтингу Японию и Германию. Доля российской экономики в 2021 г. составила 3,8% от общемирового показателя по ППС объемом $5,7 трлн в относительных ценах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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