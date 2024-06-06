Силуанов: объем поступлений в фонд «Круг добра» останется прежним
Объем поступлений в фонд «Круг добра» в результате налоговых изменений останется прежним. Об этом заявил «Ведомостям» в кулуарах ПМЭФа глава Минфина Антон Силуанов.
«Дополнительно было вылечено от практически смертельных болезней 7600 с чем-то детей. Спасибо вам. Вот это на самом деле то, что создает у людей ощущение справедливости», – заявил председатель комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе дискуссии «Совершенствование налоговой системы: справедливость, сбалансированность, стабильность» в рамках ПМЭФа.
Фонд «Круг добра» был создан по указу президента в 2021 г. Он может закупать препараты, не зарегистрированные в России, а недавно зарегистрированные – приобретать в упрощенном порядке, не дожидаясь их ввода в гражданский оборот. Бюджет фонда на данный момент формируется за счет отчислений в бюджет от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 млн руб. в год.
За три года фонд «Круг добра» получил из федерального бюджета 430,3 млрд руб. – это целевые средства от поступлений НДФЛ в 15% с доходов, превышающих 5 млн руб. в год, говорила в марте Галина Изотова, тогда – и. о. председателя Счетной палаты РФ, писало «РИА Новости».