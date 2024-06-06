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Силуанов: объем поступлений в фонд «Круг добра» останется прежним

Ведомости

Объем поступлений в фонд «Круг добра» в результате налоговых изменений останется прежним. Об этом заявил «Ведомостям» в кулуарах ПМЭФа глава Минфина Антон Силуанов.

«Дополнительно было вылечено от практически смертельных болезней 7600 с чем-то детей. Спасибо вам. Вот это на самом деле то, что создает у людей ощущение справедливости», – заявил председатель комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе дискуссии «Совершенствование налоговой системы: справедливость, сбалансированность, стабильность» в рамках ПМЭФа.

Фонд «Круг добра» был создан по указу президента в 2021 г. Он может закупать препараты, не зарегистрированные в России, а недавно зарегистрированные – приобретать в упрощенном порядке, не дожидаясь их ввода в гражданский оборот. Бюджет фонда на данный момент формируется за счет отчислений в бюджет от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 млн руб. в год.

За три года фонд «Круг добра» получил из федерального бюджета 430,3 млрд руб. – это целевые средства от поступлений НДФЛ в 15% с доходов, превышающих 5 млн руб. в год, говорила в марте Галина Изотова, тогда – и. о. председателя Счетной палаты РФ, писало «РИА Новости».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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