Силуанов: предложения по туристическому сбору готовятся ко II чтению

«Надо, чтобы эта мера эффективно работала, сбалансированно. <...> Поэтому для того чтобы выверить все нюансы соответствующие законодательных формулировок, да, действительно, потребовалось время. <...> Такие предложения будут ко второму чтению», – заявил Силуанов.