Силуанов: предложения по туристическому сбору готовятся ко II чтению
Правительство готовит предложения по туристическому сбору ко второму чтению законопроектов по совершенствованию налоговой системы в Госдуме. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках дискуссии «Совершенствование налоговой системы: справедливость, сбалансированность, стабильность» на ПМЭФе.
«Надо, чтобы эта мера эффективно работала, сбалансированно. <...> Поэтому для того чтобы выверить все нюансы соответствующие законодательных формулировок, да, действительно, потребовалось время. <...> Такие предложения будут ко второму чтению», – заявил Силуанов.
24 мая комитет Госдумы по бюджету и налогам утвердил рекомендации по итогам проведенных парламентских слушаний, посвященных вопросам совершенствования налогового законодательства. В ходе парламентских слушаний в Госдуме Силуанов заявил, что Минфин рассмотрит инициативу по преобразованию курортного сбора в туристический налог.