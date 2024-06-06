ВЦИОМ: введение пятиступенчатой шкалы НДФЛ поддерживают 76% россиян

20 мая министр финансов Антон Силуанов в Госдуме на заседании экспертного совета комитета по бюджету и налогам заявил, что предстоящее выстраивание параметров налоговой системы – это реакция на запрос на справедливое налогообложение. По его словам, важно подчеркнуть, что предложения о прогрессии не должны затронуть большинство граждан – изменения будут направлены на тех, у кого высокие доходы. Они также должны положительно повлиять в первую очередь на семьи с детьми.