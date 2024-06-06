ВЦИОМ: введение пятиступенчатой шкалы НДФЛ поддерживают 76% россиян
Предложение о введении в России пятиступенчатой шкалы НДФЛ поддерживают и считают справедливым 76% россиян, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров в ходе дискуссии «Совершенствование налоговой системы: справедливость, сбалансированность, стабильность» в рамках ПМЭФа.
«Справедливость налоговой системы – это, конечно, требование первичное, приоритетное, даже гораздо более важное, чем сбалансированность и стабильность», – добавил он.
Предложение о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с двумя и более детьми при определенных критериях их доходов поддерживают 85%.
20 мая министр финансов Антон Силуанов в Госдуме на заседании экспертного совета комитета по бюджету и налогам заявил, что предстоящее выстраивание параметров налоговой системы – это реакция на запрос на справедливое налогообложение. По его словам, важно подчеркнуть, что предложения о прогрессии не должны затронуть большинство граждан – изменения будут направлены на тех, у кого высокие доходы. Они также должны положительно повлиять в первую очередь на семьи с детьми.