Силуанов рассказал о принципах изменения НДФЛ

Силуанов рассказал о принципах изменения НДФЛНалоговые изменения должны быть направлены на социальное развитие страны
Предстоящее выстраивание параметров налоговой системы – это реакция на запрос на справедливое налогообложение. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в Госдуме на заседании экспертного совета комитета по бюджету и налогам. В рамках этого заседания рассматриваются вопросы изменений в налоговое законодательство России.
Силуанов заявил, что параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов еще формируются. На данный момент, по его словам, важно подчеркнуть, что предложения о прогрессии не должны затронуть большинство граждан – изменения будут направлены на тех, у кого высокие доходы. Они также должны положительно повлиять в первую очередь на семьи с детьми.
Министр подчеркнул, что граждане, для которых будет изменен порог ставки НДФЛ, должны понимать, куда идут средства. Они будут направлены на социальное развитие страны и решение важных для общества проблем. Среди конкретных областей Силуанов назвал социальные выплаты, пенсии и поддержку материнства и детства (продление материнского капитала, а также программы охраны материнства и поддержки здоровья женщин).
Кроме того, по словам Силуанова, налоговые изменения должны обеспечить стабильные и предсказуемые условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов. Для инвесторов необходимо сохранить обещанные стабильные условия, при этом изменения не должны затронуть 95% малых предприятий.
Силуанов сообщил, что дополнительные средства планируется направить на поддержку экономики, а именно на стимулирование отраслей, которые обеспечивают долгосрочный рост и перестройку. Государство направит вложения в инфраструктуру, включая строительство жилья, дорог, а также на меры поддержки бизнеса.
Министр финансов добавил, что для налогоплательщиков, которые готовы начать работать «вбелую» и отказаться от схем дробления бизнеса, будет предусматриваться амнистия. Что касается регионов, средства, полученные при списании долгов региональных бюджетов, будут работать на экономику субъектов России.
В своем заявлении Силуанов также отметил, что запрос на справедливость при налогообложении звучал довольно давно, в том числе и на площадках Госдумы. Для выработки окончательных параметров налогообложения Минфин был заинтересован в позиции депутатов. Именно они, по словам главы ведомства, представляют интересы граждан России и понимают, каким образом изменения будут востребованы и применимы в разных субъектах страны.
В апреле на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Силуанов заявлял о планах обсудить налоговую систему. Он сообщил, что Минфин рассчитывает на принятие поправок в весеннюю сессию. В качестве ориентира ведомство возьмет сбалансированность бюджета, а одной из главных задач станет создание дополнительных стимулов для инвестиций в ключевые отрасли экономики.
Важность корректировки налоговой системы отмечал и президент России Владимир Путин. Как заявлял глава государства, это станет важным шагом для улучшения инвестиционного климата. При этом он обратил внимание, что обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок, что обеспечит справедливое распределение налоговой нагрузки и будет стимулировать развитие бизнеса.
Минфин ведет эту работу уже с конца прошлого года, уточняют собеседники. По их словам, изменения в НК можно разбить на несколько групп. Первая касается работы над системой НДФЛ, в частности введения дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога. Вторая группа касается налога на прибыль. По сути, речь идет о повышении этого сбора, говорят источники.
Еще один блок изменений – это налоговые льготы. Как по НДФЛ (их смогут получить граждане с более низкими доходами), так и по налогу на прибыль – компании смогут претендовать на них в случае, если осуществляют капвложения.