Силуанов рассказал о принципах изменения НДФЛ

В своем заявлении Силуанов также отметил, что запрос на справедливость при налогообложении звучал довольно давно, в том числе и на площадках Госдумы. Для выработки окончательных параметров налогообложения Минфин был заинтересован в позиции депутатов. Именно они, по словам главы ведомства, представляют интересы граждан России и понимают, каким образом изменения будут востребованы и применимы в разных субъектах страны.