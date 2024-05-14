Силуанов: в 2026 году начнет работать автоматический расчет налоговых вычетов

«С налоговой службой сейчас работаем как раз над выстраиванием этого механизма. <...> По итогам 2025 г., в 2026 г. такой механизм автоматического начисления всех вычетов, когда не нужно будет собирать справки по различным инстанциям, будет запущен», – заявил он в ходе пленарного заседания Госдумы.