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Силуанов: в 2026 году начнет работать автоматический расчет налоговых вычетов

Ведомости

В 2026 г. в РФ начнет работать автоматический расчет налоговых вычетов, сообщил кандидат на пост министра финансов Антон Силуанов.

«С налоговой службой сейчас работаем как раз над выстраиванием этого механизма. <...> По итогам 2025 г., в 2026 г. такой механизм автоматического начисления всех вычетов, когда не нужно будет собирать справки по различным инстанциям, будет запущен», – заявил он в ходе пленарного заседания Госдумы.

В настоящее время для получения налоговых вычетов необходимо собирать справки и направлять их работодателю.

19 марта Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают единый налоговый вычет для вложений на индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС), взносов в программу долгосрочных сбережений и по договору негосударственного пенсионного обеспечения. Заместитель министра финансов Алексей Сазанов тогда заявлял, что в России необходимо устранить схемы занижения налоговой базы по НДФЛ.

О необходимости создания стабильной и справедливой системы налогообложения в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля заявил президент Владимир Путин. Он предложил зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 г., обеспечив стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе долгосрочных, инвестиционных проектов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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