Силуанов: в 2026 году начнет работать автоматический расчет налоговых вычетов
В 2026 г. в РФ начнет работать автоматический расчет налоговых вычетов, сообщил кандидат на пост министра финансов Антон Силуанов.
«С налоговой службой сейчас работаем как раз над выстраиванием этого механизма. <...> По итогам 2025 г., в 2026 г. такой механизм автоматического начисления всех вычетов, когда не нужно будет собирать справки по различным инстанциям, будет запущен», – заявил он в ходе пленарного заседания Госдумы.
В настоящее время для получения налоговых вычетов необходимо собирать справки и направлять их работодателю.
19 марта Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают единый налоговый вычет для вложений на индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС), взносов в программу долгосрочных сбережений и по договору негосударственного пенсионного обеспечения. Заместитель министра финансов Алексей Сазанов тогда заявлял, что в России необходимо устранить схемы занижения налоговой базы по НДФЛ.
О необходимости создания стабильной и справедливой системы налогообложения в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля заявил президент Владимир Путин. Он предложил зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 г., обеспечив стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе долгосрочных, инвестиционных проектов.