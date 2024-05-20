Аппарат бизнес-омбудсмена предложил параметры налоговой амнистии за дробление

Идея c новой формой отчетности может показаться слишком радикальной, особенно с учетом традиционной позиции омбудсмена за уменьшение административно-регуляторной нагрузки, признала заместитель начальника экспертно-правовой службы аппарата омбудсмена Наталья Рябова. Но в контексте амнистии этот механизм поможет однозначно определить, «кто именно подпадает под амнистию, как участникам обезопасить себя от наказания за прегрешения прошлого, как предусмотреть отсутствие ошибок в будущем», считает она.