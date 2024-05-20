Аппарат бизнес-омбудсмена предложил параметры налоговой амнистии за дробление

Аппарат бизнес-омбудсмена предложил параметры налоговой амнистии за дроблениеНалоги можно было бы прощать после декларирования всех подконтрольных компаний
Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей предложил механизм проведения амнистии бизнеса за дробление. Для выявления «дробленцев» следует предусмотреть добровольный порядок декларирования взаимосвязанных юрлиц, занимающихся одинаковым видом деятельности. Взамен раскрытия бизнесу нужно гарантировать получение «автоматического и безусловного освобождения от ответственности в прошлые периоды вне зависимости от оценки налоговой службы». Инициатива направлена председателю комитета Совета Федерации по экономической политике Андрею Кутепову. Письмо подписано руководителем аппарата омбудсмена Игорем Корзенковым (документ есть у «Ведомостей»).
Идея c новой формой отчетности может показаться слишком радикальной, особенно с учетом традиционной позиции омбудсмена за уменьшение административно-регуляторной нагрузки, признала заместитель начальника экспертно-правовой службы аппарата омбудсмена Наталья Рябова. Но в контексте амнистии этот механизм поможет однозначно определить, «кто именно подпадает под амнистию, как участникам обезопасить себя от наказания за прегрешения прошлого, как предусмотреть отсутствие ошибок в будущем», считает она.