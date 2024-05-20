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Аппарат бизнес-омбудсмена предложил параметры налоговой амнистии за дробление

Налоги можно было бы прощать после декларирования всех подконтрольных компаний
Дарья Мосолкина
Уполномоченный Борис Титов всегда выступал за сокращение административной нагрузки, но в этот раз признал, что компаниям все же лучше заполнить важную бумагу/ Евгений Разумный / Ведомости

Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей предложил механизм проведения амнистии бизнеса за дробление. Для выявления «дробленцев» следует предусмотреть добровольный порядок декларирования взаимосвязанных юрлиц, занимающихся одинаковым видом деятельности. Взамен раскрытия бизнесу нужно гарантировать получение «автоматического и безусловного освобождения от ответственности в прошлые периоды вне зависимости от оценки налоговой службы». Инициатива направлена председателю комитета Совета Федерации по экономической политике Андрею Кутепову. Письмо подписано руководителем аппарата омбудсмена Игорем Корзенковым (документ есть у «Ведомостей»).

Идея c новой формой отчетности может показаться слишком радикальной, особенно с учетом традиционной позиции омбудсмена за уменьшение административно-регуляторной нагрузки, признала заместитель начальника экспертно-правовой службы аппарата омбудсмена Наталья Рябова. Но в контексте амнистии этот механизм поможет однозначно определить, «кто именно подпадает под амнистию, как участникам обезопасить себя от наказания за прегрешения прошлого, как предусмотреть отсутствие ошибок в будущем», считает она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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