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Минфин обсудит изменения налоговой системы на следующей неделе

Ведомости

На следующей неделе Министерство финансов России обсудит предложения по изменению налоговой системы. Об этом «РИА Новости» заявил и. о. главы ведомства Антон Силуанов.

В ответ на вопрос о предложениях по изменению налоговой системы, Силуанов сообщил, что все будет обсуждаться с бизнесом и парламентом. Он не уточнил, существуют ли уже конкретные договоренности.

Ранее Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявлял о планах обсудить налоговую систему. По его словам, Минфин рассчитывает на принятие поправок в весеннюю сессию. Силуанов отметил, что будут обсуждаться стабильные, предсказуемые условия налогообложения, а в качестве ориентира Минфин возьмет сбалансированность бюджета. Другой задачей изменений налоговой системы является создание дополнительных стимулов для инвестиций в ключевые отрасли экономики.

25 апреля на съезде РСПП выступил президент России Владимир Путин. В ходе выступления он отметил положительную динамику в отечественной экономике, пообещал дальнейшую поддержку бизнесу со стороны государства. Он отметил, что важным шагом для улучшения инвестиционного климата должна стать донастройка налоговой системы. Путин подчеркнул, что обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок. Они обеспечат более справедливое распределение налоговой нагрузки и будут стимулировать развитие бизнеса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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