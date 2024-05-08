Минфин обсудит изменения налоговой системы на следующей неделе
На следующей неделе Министерство финансов России обсудит предложения по изменению налоговой системы. Об этом «РИА Новости» заявил и. о. главы ведомства Антон Силуанов.
В ответ на вопрос о предложениях по изменению налоговой системы, Силуанов сообщил, что все будет обсуждаться с бизнесом и парламентом. Он не уточнил, существуют ли уже конкретные договоренности.
Ранее Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявлял о планах обсудить налоговую систему. По его словам, Минфин рассчитывает на принятие поправок в весеннюю сессию. Силуанов отметил, что будут обсуждаться стабильные, предсказуемые условия налогообложения, а в качестве ориентира Минфин возьмет сбалансированность бюджета. Другой задачей изменений налоговой системы является создание дополнительных стимулов для инвестиций в ключевые отрасли экономики.
25 апреля на съезде РСПП выступил президент России Владимир Путин. В ходе выступления он отметил положительную динамику в отечественной экономике, пообещал дальнейшую поддержку бизнесу со стороны государства. Он отметил, что важным шагом для улучшения инвестиционного климата должна стать донастройка налоговой системы. Путин подчеркнул, что обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок. Они обеспечат более справедливое распределение налоговой нагрузки и будут стимулировать развитие бизнеса.