Минфин обсудит изменения налоговой системы на следующей неделе

25 апреля на съезде РСПП выступил президент России Владимир Путин. В ходе выступления он отметил положительную динамику в отечественной экономике, пообещал дальнейшую поддержку бизнесу со стороны государства. Он отметил, что важным шагом для улучшения инвестиционного климата должна стать донастройка налоговой системы. Путин подчеркнул, что обновленные налоговые условия нужно зафиксировать на длительный срок. Они обеспечат более справедливое распределение налоговой нагрузки и будут стимулировать развитие бизнеса.