Путин встретился с президентом Боливии

Правительство Боливии сохраняет заинтересованность в развитии политических и экономических отношений с Россией, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Александра Арабаджян. Эксперт считает, что в ближайшей перспективе основным направлением сотрудничества будет добыча лития. Но при этом необходимо учитывать, что успех подобных проектов зависит от внутриполитической стабильности в Боливии. В этой стране есть и правые силы, которые в случае победы (выборы президента и парламента в Боливии пройдут в 2025 г. – «Ведомости») могут теоретически нанести ущерб российско-боливийским отношениям. Но до тех пор, пока правительство контролирует «Движение к социализму», о перспективности этих отношений можно говорить с большей уверенностью, резюмировала Арабаджян.