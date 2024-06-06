Путин встретился с президентом Боливии

Путин встретился с президентом БоливииСтраны имеют скромный товарооборот, но развивают сотрудничество по мирному атому и освоению лития
Президент России Владимир Путин проводит встречу с президентом Боливии Луисом Арсе в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Лидеры государств встретились в Константиновском дворце в пригороде Санкт-Петербурга.
Путин поприветствовал коллегу из Боливии в Санкт-Петербурге. Он отметил, что Арсе впервые приехал в Россию в качестве главы государства. Президент России выразил уверенность, что лидер Боливии внесет заметный вклад в работу ПМЭФа.
«Что касается двусторонних отношений, они развиваются между Россией и Боливией на прочном фундаменте, с учетом интересов друг друга. Общий объем в денежном выражении товарооборота пока небольшой, но он имеет хорошие тенденции к росту», – сказал Путин. По российским данным, в 2023 г. он приблизился к рекордным $100 млн., что в 2,3 раза больше по сравнению с 2022 г.
Ряд российских компаний при этом уже ведут свою деятельность в Боливии. «Газпром Интернешнл» участвует в разработке газовых месторождений «Ипати» и «Акио». Путин также напомнил, что «Росатом» осуществляет свою программу в городе Эль-Альто – сооружает Центр ядерных исследований и технологий. Среди введенных в эксплуатацию объектов самый крупный – радиофармакологический комплекс, который обеспечивает клиники Боливии препаратами. Торжественная церемония открытия многоцелевого центра облучения (МЦО) и установка в проектное положение корпуса первого для Боливии исследовательского реактора состоялась в октябре 2023 г.
4 июня стало известно, что Путин обсудит с Арсе вопрос включения Боливии в БРИКС. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что подходы двух стран по ключевым вопросам международной повестки дня близки. Боливия поддерживает российские инициативы по борьбе с героизацией нацизма, а также подходы в вопросах международной безопасности.
Боливия обладает значительными запасами лития, резервы которого составляют 23 млн тонн (данные, которые приводил Арсе, на июль 2023 г.) – это почти 24% мировых запасов. В конце апреля 2024 г. министр иностранных дел Сергей Лавров говорил об интересе России к освоению литиевых месторождений в Боливии.
Правительство Боливии сохраняет заинтересованность в развитии политических и экономических отношений с Россией, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Александра Арабаджян. Эксперт считает, что в ближайшей перспективе основным направлением сотрудничества будет добыча лития. Но при этом необходимо учитывать, что успех подобных проектов зависит от внутриполитической стабильности в Боливии. В этой стране есть и правые силы, которые в случае победы (выборы президента и парламента в Боливии пройдут в 2025 г. – «Ведомости») могут теоретически нанести ущерб российско-боливийским отношениям. Но до тех пор, пока правительство контролирует «Движение к социализму», о перспективности этих отношений можно говорить с большей уверенностью, резюмировала Арабаджян.
Президент Боливии Арсе пришел к власти в ноябре 2020 г., победив на выборах главы государства с 52,4% голосов. При этом за год до этого в отставку из-за протестов ушел правивший страной 14 лет Эво Моралес из его партии «Движение к социализму». Во главе государства Арсе восстановил связи с правительством Николаса Мадуро в Венесуэле и дипломатические отношения с Ираном. Кроме того, он ввел визовый режим для граждан США и Израиля, отмененный в декабре 2019 г. исполнявшей тогда обязанности президента страны Жанин Аньес Чавес. Между Россией и Боливией безвизовый режим установлен еще октября 2016 г.
Кроме встречи с лидером Боливии ожидается, что Путин проведет переговоры с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком и президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.