Набиуллина предостерегла о рисках при изъятии активов в пользу государства
«Вопрос не в том, что вы их не будете держать в госсобственности, а отдадите в частную собственность, вопрос в том, что у добросовестных приобретателей на организованных торгах они были изъяты. После этого мы не можем ожидать, что люди со своими деньгами будут покупать акции на организованных торгах», – прокомментировала глава Центробанка сообщение министра финансов РФ Антона Силуанова планах по продаже изъятых в доход государства активов.
В рамках одной из сессий ПМЭФа председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров спросил участников об изъятии в доход государства имущества группы «Макфа». Силуанов подтвердил, что активы крупнейшего производителя макаронных изделий переданы в казну. По его словам, Росимуществу поставлены задачи по реализации этого актива.
29 марта Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. 8 мая суд удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ об обращении в доход России имущества «Макфы». 7 мая ответчики по делу об обращении «Макфы» и связанных с ней компаний в доход государства предлагали проект мирового соглашения, предусматривающего выплату властям 10 млрд руб. Владельцы также заявляли, что готовы ежегодно перечислять на нужды спецоперации 1 млрд руб. 16 мая стало известно, что компания «Управляющая компания «М-групп», которая управляет «Макфой», перешла в собственность России.