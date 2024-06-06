Набиуллина предостерегла о рисках при изъятии активов в пользу государства

«Вопрос не в том, что вы их не будете держать в госсобственности, а отдадите в частную собственность, вопрос в том, что у добросовестных приобретателей на организованных торгах они были изъяты. После этого мы не можем ожидать, что люди со своими деньгами будут покупать акции на организованных торгах», – прокомментировала глава Центробанка сообщение министра финансов РФ Антона Силуанова планах по продаже изъятых в доход государства активов.