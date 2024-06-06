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Набиуллина предостерегла о рисках при изъятии активов в пользу государства

Ведомости

При изъятии активов в пользу государства необходимо учитывать последствия таких решений. Об это предупредила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет ТАСС.

«Вопрос не в том, что вы их не будете держать в госсобственности, а отдадите в частную собственность, вопрос в том, что у добросовестных приобретателей на организованных торгах они были изъяты. После этого мы не можем ожидать, что люди со своими деньгами будут покупать акции на организованных торгах», – прокомментировала глава Центробанка сообщение министра финансов РФ Антона Силуанова планах по продаже изъятых в доход государства активов.

В рамках одной из сессий ПМЭФа председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров спросил участников об изъятии в доход государства имущества группы «Макфа». Силуанов подтвердил, что активы крупнейшего производителя макаронных изделий переданы в казну. По его словам, Росимуществу поставлены задачи по реализации этого актива.

29 марта Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. 8 мая суд удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ об обращении в доход России имущества «Макфы». 7 мая ответчики по делу об обращении «Макфы» и связанных с ней компаний в доход государства предлагали проект мирового соглашения, предусматривающего выплату властям 10 млрд руб. Владельцы также заявляли, что готовы ежегодно перечислять на нужды спецоперации 1 млрд руб. 16 мая стало известно, что компания «Управляющая компания «М-групп», которая управляет «Макфой», перешла в собственность России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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