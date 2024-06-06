Минфин намерен продать изъятые в доход государства активы

29 марта Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. 8 мая суд удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ об обращении в доход России имущества «Макфы». 7 мая ответчики по делу об обращении «Макфы» и связанных с ней компаний в доход государства предлагали проект мирового соглашения, предусматривающего выплату властям 10 млрд руб. Владельцы также заявляли, что готовы ежегодно перечислять на нужды спецоперации 1 млрд руб.