Минфин намерен продать изъятые в доход государства активы
Министерство финансов планирует реализовать активы, изъятые в доход государства по решениям судов. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
В рамках одной из сессий ПМЭФа председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров спросил участников об изъятии в доход государства имущества группы «Макфа». Силуанов подтвердил, что активы крупнейшего производителя макаронных изделий переданы в казну.
«Мы их будем реализовывать. Такие задачи Росимуществу поставлены. Не держать, не управлять. Нам не нужна такая государственная экономика», – сказал Силуанов.
29 марта Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. 8 мая суд удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ об обращении в доход России имущества «Макфы». 7 мая ответчики по делу об обращении «Макфы» и связанных с ней компаний в доход государства предлагали проект мирового соглашения, предусматривающего выплату властям 10 млрд руб. Владельцы также заявляли, что готовы ежегодно перечислять на нужды спецоперации 1 млрд руб.
16 мая стало известно, что компания «Управляющая компания "М-групп"», которая управляет «Макфой», перешла в собственность России.