Силуанов: сколько соберем от налоговой системы, столько и отдадим
Государство не будет складывать в «кубышку» дополнительные доходы бюджета РФ от налоговых изменений: все полученные деньги будут использованы. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе дискуссии «Совершенствование налоговой системы: справедливость, сбалансированность, стабильность» в рамках ПМЭФа.
По словам Силуанова, вопрос сбалансированности был в числе ключевых при подготовке предложений по налогам. Минфин выслушал мнения бизнеса и общества, провел экспертные слушания.
«Тот, кто может заплатить побольше, заплатит побольше. <…> Конечно, еще какие-то настройки, предложения будут, но что хочу сказать про сбалансированность: мы сколько соберём от этой налоговой системы, столько и отдадим. Здесь нет, знаете, каких-то вложений в кубышку», – подчеркнул Силуанов.
24 мая Силуанов в ходе парламентских слушаний в Госдуме заявил, что дополнительные собираемые средства в результате налоговых изменений будут направлены в том числе на выравнивание социально-экономического положения субъектов через межбюджетные трансферты из федерального бюджета. После выстраивания справедливой системы налогообложения произойдет перераспределение средств между регионами. Изменения позволят увеличить доходы бюджета.