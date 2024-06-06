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Силуанов: сколько соберем от налоговой системы, столько и отдадим

Ведомости

Государство не будет складывать в «кубышку» дополнительные доходы бюджета РФ от налоговых изменений: все полученные деньги будут использованы. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе дискуссии «Совершенствование налоговой системы: справедливость, сбалансированность, стабильность» в рамках ПМЭФа.

По словам Силуанова, вопрос сбалансированности был в числе ключевых при подготовке предложений по налогам. Минфин выслушал мнения бизнеса и общества, провел экспертные слушания.

«Тот, кто может заплатить побольше, заплатит побольше. <…> Конечно, еще какие-то настройки, предложения будут, но что хочу сказать про сбалансированность: мы сколько соберём от этой налоговой системы, столько и отдадим. Здесь нет, знаете, каких-то вложений в кубышку», – подчеркнул Силуанов.

24 мая Силуанов в ходе парламентских слушаний в Госдуме заявил, что дополнительные собираемые средства в результате налоговых изменений будут направлены в том числе на выравнивание социально-экономического положения субъектов через межбюджетные трансферты из федерального бюджета. После выстраивания справедливой системы налогообложения произойдет перераспределение средств между регионами. Изменения позволят увеличить доходы бюджета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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