Силуанов: сколько соберем от налоговой системы, столько и отдадим

«Тот, кто может заплатить побольше, заплатит побольше. <…> Конечно, еще какие-то настройки, предложения будут, но что хочу сказать про сбалансированность: мы сколько соберём от этой налоговой системы, столько и отдадим. Здесь нет, знаете, каких-то вложений в кубышку», – подчеркнул Силуанов.