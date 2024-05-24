Какой будет система распределения доходов от богатых регионов к бедным

В результате донастройки фискальной системы налоговая база у регионов увеличится и появятся дополнительные финансовые ресурсы на реализацию нацпроектов, отметил Силуанов. В частности, следует дать больше полномочий субъектам и муниципалитетам по налогообложению дорогостоящих объектов, земельных участков, операций с имуществом, указал министр. Кроме того, Минфин рассмотрит инициативу по преобразованию курортного сбора в туристический налог. Также регионам спишут 2/3 бюджетных кредитов, напомнил Силуанов. В общей сложности это около 1 трлн руб. за пять лет. «Эти деньги пойдут на развитие инфраструктуры, на инвестиции и в конечном счете – на благо людей и бизнеса, которые живут или работают в соответствующих субъектах», – пояснил Силуанов.