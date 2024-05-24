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Какой будет система распределения доходов от богатых регионов к бедным

Бенефициарами все равно останутся Москва и область, Краснодарский край и Санкт-Петербург, считают эксперты
Анастасия Бойко
Андрей Гордеев / Ведомости

Дополнительные собираемые средства в результате налоговых изменений будут направлены в том числе на выравнивание социально-экономического положения субъектов через межбюджетные трансферты из федерального бюджета, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Госдуме. После выстраивания справедливой системы налогообложения произойдет перераспределение средств между регионами, добавил он. Изменения позволят увеличить доходы бюджета, подчеркнул министр, добавив, что сейчас распределение поступлений – это приоритетная задача.

В результате донастройки фискальной системы налоговая база у регионов увеличится и появятся дополнительные финансовые ресурсы на реализацию нацпроектов, отметил Силуанов. В частности, следует дать больше полномочий субъектам и муниципалитетам по налогообложению дорогостоящих объектов, земельных участков, операций с имуществом, указал министр. Кроме того, Минфин рассмотрит инициативу по преобразованию курортного сбора в туристический налог. Также регионам спишут 2/3 бюджетных кредитов, напомнил Силуанов. В общей сложности это около 1 трлн руб. за пять лет. «Эти деньги пойдут на развитие инфраструктуры, на инвестиции и в конечном счете – на благо людей и бизнеса, которые живут или работают в соответствующих субъектах», – пояснил Силуанов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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