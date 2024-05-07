Владельцы АО «Макфа» предложили выплатить государству 10 млрд рублей
Ответчики по делу об обращении крупнейшего производителя макаронных изделий АО «Макфа» и связанных с ним компаний в доход государства предложили проект мирового соглашения, предусматривающего выплату властям 10 млрд руб., подтвердил «Ведомостям» адвокат Игорь Трунов.
Владельцы также выразили готовность ежегодно перечислять на нужды спецоперации 1 млрд руб.
Трунов рассказал, что защита в ходе заседания 7 мая заявила отвод судье в челябинском суде. Основание для отвода он не уточнил.
29 марта Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство требует обратить акции АО и аффилированных с ним компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками помимо «Макфы» выступают еще 33 юрлица.
Среди ответчиков также 13 физических лиц, – в том числе, экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-сенатор Вадим Белоусов, а также члены их семей – Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова. По версии следствия, Юревич и Белоусов, работая в органах госвласти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом.