Управляющая компания «Макфы» перешла в собственность России
Компания «Управляющая компания "М-групп"», которая управляет «Макфа», перешла в собственность Российской Федерации, следует из данных ЕГРЮЛ.
«Участник/учредитель – Российская Федерация. Дата внесения сведений о данном лице – 16 мая 2024 г.», – указано в сообщении.
Ответчики по делу об обращении крупнейшего производителя макаронных изделий АО «Макфа» и связанных с ним компаний в доход государства 7 мая предложили проект мирового соглашения, предусматривающего выплату властям 10 млрд руб. Владельцы также выразили готовность ежегодно перечислять на нужды спецоперации 1 млрд руб.
8 мая суд удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ об обращении в доход России имущества группы «Макфа». По результатам закрытого заседания было принято решение о немедленном исполнении.
29 марта Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство требовало обратить акции АО и аффилированных с ним компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками помимо «Макфы» выступают еще 33 юрлица.
Среди ответчиков также 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-сенатор Вадим Белоусов, а также члены их семей – Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова. По версии следствия, Юревич и Белоусов, работая в органах госвласти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом.