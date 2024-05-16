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Управляющая компания «Макфы» перешла в собственность России

Ведомости

Компания «Управляющая компания "М-групп"», которая управляет «Макфа», перешла в собственность Российской Федерации, следует из данных ЕГРЮЛ.

«Участник/учредитель – Российская Федерация. Дата внесения сведений о данном лице – 16 мая 2024 г.», – указано в сообщении.

Ответчики по делу об обращении крупнейшего производителя макаронных изделий АО «Макфа» и связанных с ним компаний в доход государства 7 мая предложили проект мирового соглашения, предусматривающего выплату властям 10 млрд руб. Владельцы также выразили готовность ежегодно перечислять на нужды спецоперации 1 млрд руб.

8 мая суд удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ об обращении в доход России имущества группы «Макфа». По результатам закрытого заседания было принято решение о немедленном исполнении.

29 марта Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство требовало обратить акции АО и аффилированных с ним компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками помимо «Макфы» выступают еще 33 юрлица.

Среди ответчиков также 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-сенатор Вадим Белоусов, а также члены их семей – Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова. По версии следствия, Юревич и Белоусов, работая в органах госвласти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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