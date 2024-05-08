Суд обратил в доход государства имущество группы «Макфа»
В Челябинске суд удовлетворил иск заместителя генпрокурора об обращении в доход России имущества группы «Макфа». Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат Игорь Трунов.
Он отметил, что по результатам закрытого заседания было принято решение о немедленном исполнении, в соответствии с которым группа компаний «Макфа» национализирована. Решение, принятое Центральным районном судом Челябинска, будет обжаловано в вышестоящей инстанции в установленный законом срок.
Ранее Трунов заявлял, что ответчики по делу об обращении крупнейшего производителя макаронных изделий АО «Макфа» и связанных с ним компаний в доход государства предложили проект мирового соглашения, предусматривающего выплату властям 10 млрд руб. Владельцы также выразили готовность ежегодно перечислять на нужды спецоперации 1 млрд руб.
29 марта Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство требует обратить акции АО и аффилированных с ним компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками помимо «Макфы» выступают еще 33 юрлица.
Среди ответчиков также 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-сенатор Вадим Белоусов, а также члены их семей – Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова. По версии следствия, Юревич и Белоусов, работая в органах госвласти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом.