Талибы хотят заключить меморандумы о взаимопонимании со странами ЕАЭС
Афганистан хотел бы заключить меморандумы о взаимопонимании со странами - членами Евразийского экономического союза, а в будущем начать сотрудничество в рамках проекта Большого евразийского партнерства (БЭП, объединение евразийских интеграционных проектов, предложенное президентом РФ Владимиром Путиным в 2015 г.). Об этом на сессии ПМЭФ-2024, посвященной БЭП, заявил исполняющий обязанности министра труда и соцразвития правительства «Талибана» (признан террористической организацией и запрещен в России; с 2021 г. талибы фактически контролируют Афганистан) Адбул Умари.
«Афганистан заинтересован в кооперации, чтобы мы все работали над едиными целями. Сейчас Афганистан участвует как наблюдатель в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мы должны сотрудничать, обеспечить реализацию крупных инфраструктурных проектов, железнодорожного сообщения, энергетических проектов. Все это позволит создать благотворную среду не только для нашей страны, но и для всей Азии», – сказал Умари.
27 мая директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что МИД и Минюст доложили Путину о возможности исключения «Талибана» из списка экстремистов и террористов. В тот же день делегация талибов была приглашена на ПМЭФ. 5 июня Кабулов заявил, что Россия выступает за принятие Афганистана в ШОС как полноправного члена после исключения «Талибана» из списка террористов и запрещенных организаций. При этом правительство талибов как законную афганскую власть пока не признала ни одна страна мира.