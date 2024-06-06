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Талибы хотят заключить меморандумы о взаимопонимании со странами ЕАЭС

Ведомости

Афганистан хотел бы заключить меморандумы о взаимопонимании со странами - членами Евразийского экономического союза, а в будущем начать сотрудничество в рамках проекта Большого евразийского партнерства (БЭП, объединение евразийских интеграционных проектов, предложенное президентом РФ Владимиром Путиным в 2015 г.). Об этом на сессии ПМЭФ-2024, посвященной БЭП, заявил исполняющий обязанности министра труда и соцразвития правительства «Талибана» (признан террористической организацией и запрещен в России; с 2021 г. талибы фактически контролируют Афганистан) Адбул Умари.

«Афганистан заинтересован в кооперации, чтобы мы все работали над едиными целями. Сейчас Афганистан участвует как наблюдатель в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мы должны сотрудничать, обеспечить реализацию крупных инфраструктурных проектов, железнодорожного сообщения, энергетических проектов. Все это позволит создать благотворную среду не только для нашей страны, но и для всей Азии», – сказал Умари.

27 мая директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что МИД и Минюст доложили Путину о возможности исключения «Талибана» из списка экстремистов и террористов. В тот же день делегация талибов была приглашена на ПМЭФ. 5 июня Кабулов заявил, что Россия выступает за принятие Афганистана в ШОС как полноправного члена после исключения «Талибана» из списка террористов и запрещенных организаций. При этом правительство талибов как законную афганскую власть пока не признала ни одна страна мира.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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