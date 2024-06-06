Талибы хотят заключить меморандумы о взаимопонимании со странами ЕАЭС

27 мая директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что МИД и Минюст доложили Путину о возможности исключения «Талибана» из списка экстремистов и террористов. В тот же день делегация талибов была приглашена на ПМЭФ. 5 июня Кабулов заявил, что Россия выступает за принятие Афганистана в ШОС как полноправного члена после исключения «Талибана» из списка террористов и запрещенных организаций. При этом правительство талибов как законную афганскую власть пока не признала ни одна страна мира.