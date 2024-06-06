Гуцул предупредила о вероятности сценария «второй Украины» в Молдавии

Гуцул предупредила о вероятности сценария «второй Украины» в МолдавииКишинев стимулирует церковный раскол и гей-пропаганду, считает глава Гагаузии
Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (PAS) президента Майи Санду пытается реализовать в стране сценарий второй Украины, заявила 6 июня на сессии «Традиционные ценности как показатель здорового общества» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) башкан (глава администрации) Гагаузской автономии Евгения Гуцул.
По словам Гуцул, молдавские власти на примере Украины разделяют общество через раскол православной церкви. «Гагаузы – православный народ. Партия PAS раздваивает молдавскую церковь, заставляя священнослужителей переходить в новую Бессарабскую митрополию. Мы боимся войны. Наши люди на торжествах теперь желают друг другу не здоровья, а мирного неба», – сказала глава Гагаузии.
Бессарабская митрополия находится в составе Румынской православной церкви на территории Молдавии. Она была зарегистрирована в 1992 г. и действует наряду с Православной церковью Молдовы Московского патриархата, к которой относится большая часть православных приходов страны.
Помимо этого Гуцул пожаловалась на гей-пропаганду со стороны молдавских властей. «В Молдавии с 12 по 18 июня пройдут гей-парады. Мы не поддерживаем ЛГБТ, молдаване за традиционные ценности, когда хозяином дома выступает мужчина, отец, как это было во времена нашего детства в годы СССР», – подчеркнула башкан.
Ранее Гуцул на полях ПМЭФа сказала журналистам, что Молдавии нужно участвовать в форуме, чтобы продемонстрировать миру, что республика заинтересована в партнерских отношениях с Россией и Евразийским экономическим союзом. «Важно показать наш молдавский колорит, наши традиции и культуру. И еще раз заявить о том, что Гагаузия – неотъемлемая часть Молдавии и выступает за дружеские, партнерские отношения с Россией», – отметила она.
По словам Гуцул, Кишинев сегодня оказывает давление на автономию: «Сегодня нашу Гагаузию наказывают за инакомыслие – мы по-другому говорим и думаем, выступаем за дружбу всех народов».
Отношения автономной области Гагаузии и центральных властей в Кишиневе обострились сразу после выборов в автономии в мае 2023 г., на которых одержала победу Гуцул, выступавшая от оппозиционной партии «Шор». Тогда президент страны Мария Санду заявила о фальсификациях на выборах, а молдавские правоохранители провели обыск в Центризбиркоме Гагаузии и изъяли там документы. Но солидарность с новым руководителем автономии выразил местный парламент, а в столице края Комрате прошли акции протеста против действий молдавских властей. Позже апелляционная палата Комрата утвердила итоги выборов, а Гуцул официально вступила в свои полномочия.