Греф назвал двух «черных лебедей» для экономики

Все растущие бюджетные траты, в первую очередь в сектор машиностроения, приводят к тому, что предприятия повышают заработные платы. Они растут быстрыми темпами, «мы этого никогда раньше не видели». Люди становятся более состоятельными, идут в банки и берут кредиты «даже по очень высоким ставкам», сказал Греф.