Греф назвал двух «черных лебедей» для экономики

Греф назвал двух «черных лебедей» для экономикиПандемия и геополитика несут риски как для России, так и для остального мира
Пандемия и геополитические трения являются сейчас ключевыми «черными лебедями» как для российской, так и глобальной экономики, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФf предправления Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент «Ведомостей».
«Два «черных лебедя» у нас сегодня точно на столе лежат, они оба геополитические. Первое, это, конечно же, риск пандемии. Увы, она глобальная, этот риск оценивается всеми экспертами достаточно высоко. Второй риск – геополитический. Риск возможных геополитических трений, которые закончатся, увы, неблагоприятно с точки зрения военных действий, глобальной войны и т. д.», – заявил глава Сбербанка.
По словам Грефа, Сбербанк делал опрос экспертов и лидеров бизнеса о том, какие риски для них сейчас наиболее существенны: «Вот эти два риска (пандемия и геополитика) с большим отрывом заняли первое место».
В ходе традиционного экономического делового завтрака Сбербанка на ПМЭФе Греф заявил о «чрезвычайно простой» модели экономического роста в России при текущих «специфичных» геополитических условиях. Экономика растет хорошими темпами благодаря двум одновременным импульсам – бюджетному и кредитному, говорит Греф.
Все растущие бюджетные траты, в первую очередь в сектор машиностроения, приводят к тому, что предприятия повышают заработные платы. Они растут быстрыми темпами, «мы этого никогда раньше не видели». Люди становятся более состоятельными, идут в банки и берут кредиты «даже по очень высоким ставкам», сказал Греф.
Но эту модель он считает очень уязвимой: деньги из бюджета и банков направлены на потребительский рынок, товаров не становится больше, цены на них повышаются. Таким образом, считает банкир, производительность труда не растет, а даже падает. В этом состоит, по мнению Грефа, исчерпанность сегодняшней модели роста.
Греф считает, что предприниматели должны сокращать свои издержки и повышать производительность труда, иначе Россия потеряет темпы экономического роста, «иначе эти два фактора, мы видим, в самое ближайшее время, они станут историей».
Ранее глава Сбербанка говорил о сильно перегретой экономике России. «У нас экономика точно и сильно перегрета. У нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности: на уровне 84% – это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно», – отмечал Греф.