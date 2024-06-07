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Греф назвал двух «черных лебедей» для экономики

Пандемия и геополитика несут риски как для России, так и для остального мира
Екатерина Литова
Фотобанк Росконгресс

Пандемия и геополитические трения являются сейчас ключевыми «черными лебедями» как для российской, так и глобальной экономики, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФf предправления Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент «Ведомостей».

«Два «черных лебедя» у нас сегодня точно на столе лежат, они оба геополитические. Первое, это, конечно же, риск пандемии. Увы, она глобальная, этот риск оценивается всеми экспертами достаточно высоко. Второй риск – геополитический. Риск возможных геополитических трений, которые закончатся, увы, неблагоприятно с точки зрения военных действий, глобальной войны и т. д.», – заявил глава Сбербанка.

По словам Грефа, Сбербанк делал опрос экспертов и лидеров бизнеса о том, какие риски для них сейчас наиболее существенны: «Вот эти два риска (пандемия и геополитика) с большим отрывом заняли первое место». 

В ходе традиционного экономического делового завтрака Сбербанка на ПМЭФе Греф заявил о «чрезвычайно простой» модели экономического роста в России при текущих «специфичных» геополитических условиях. Экономика растет хорошими темпами благодаря двум одновременным импульсам – бюджетному и кредитному, говорит Греф.

Все растущие бюджетные траты, в первую очередь в сектор машиностроения, приводят к тому, что предприятия повышают заработные платы. Они растут быстрыми темпами, «мы этого никогда раньше не видели». Люди становятся более состоятельными, идут в банки и берут кредиты «даже по очень высоким ставкам», сказал Греф. 

Но эту модель он считает очень уязвимой: деньги из бюджета и банков направлены на потребительский рынок, товаров не становится больше, цены на них повышаются. Таким образом, считает банкир, производительность труда не растет, а даже падает. В этом состоит, по мнению Грефа, исчерпанность сегодняшней модели роста. 

Греф считает, что предприниматели должны сокращать свои издержки и повышать производительность труда, иначе Россия потеряет темпы экономического роста, «иначе эти два фактора, мы видим, в самое ближайшее время, они станут историей».

Ранее глава Сбербанка говорил о сильно перегретой экономике России. «У нас экономика точно и сильно перегрета. У нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности: на уровне 84% – это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно», – отмечал Греф.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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